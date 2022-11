Simple Organic inaugura spa com protocolos faciais em São Paulo

Empresa inova no segmento clean beauty e oferece tratamento para o rosto em suas lojas



Buscando mais conforto e atendimento de qualidade para as clientes, a beautytech brasileira, Simple Organic inaugurou recentemente um espaço especial para promover protocolos faciais de beleza limpa e de alta performance, o Simple Spa, em São Paulo.

Antes e depois do tratamento de cliente no Simple Spa, em São Paulo (Foto: Divulgação)



A SimpleOrganic é uma empresa brasileira de cosméticos sustentáveis, veganos, naturais, cruelty-free e sem gênero. Fundada em 2017, por Patrícia Lima, a marca nasceu em Florianópolis com o objetivo de impactar a sociedade de maneira positiva, inovando em fórmulas 100% limpas, ingredientes certificados por organismos internacionais, unindo tecnologia e alta performance em ativos de skincare e maquiagem.

Com a nova proposta, as massagens faciais buscam ampliar a conexão com ativos orgânicos e naturais, oferecendo um momento único de bem-estar e resultados de alto desempenho.

Atendimento exclusivo leva em consideração os diferentes tipos de pele (Foto: Divulgação)



Conforme os responsáveis, o Simple Spa é um momento exclusivo de relaxamento e autocuidado. O tratamento reúne quatro massagens a partir de R$ 149,00. São elas: alta performance voltada para todas as peles, orgânica para quem busca resultado aparente e sensação de bem-estar, microbioma da pele indicada para todos os tipos de pele e tem como objetivo equilibrar o pH e evitar alterações como o ressecamento, e a ayurveda que foca na harmonia entre corpo, mente e alma.

O Simple Spa já está recebendo clientes na loja localizada na rua da Consolação, em São Paulo-SP. Para realizar o tratamento, é preciso efetuar agendamento prévio.