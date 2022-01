Simone & Simaria laçam clipe com Zé Felipe e vários influenciadores digitais

A canção se chama “Vontade de Morder” e já ganhou até dancinha para as redes sociais

Nas redes sociais, o assunto sobre uma parceria entre a dupla Simone & Simaria e o cantor Zé Felipe já tem sido falado. Nesta sexta-feira, 14, os fãs finalmente escutaram essa parceria, que resultou na música “Vontade de Morder”, que ganhou até clipe com participação de cinco dos principais influenciadores digitais do país.



O clipe da canção foi gravado na casa de Simaria e ganhou até uma dancinha especial para as redes sociais. A cantora revelou que estava produzindo outras canções em estúdio quando ouviu “Vontade de Morder” pela primeira. “Na hora eu tive certeza de que era a cara do Zé Felipe”, contou.

Simaria disse que sabia que a música era a cara do Zé Felipe assim que a escutou pela primeira vez



Na ‘Farofa da GKay’, festa de aniversário de uma influenciadora, Simaria conversou com Zé, que logo topou a parceria. “Simone estava indo viajar, então nós nos reunimos e fizemos tudo, inclusive o clipe, aqui em casa. Tudo simples. Eu mesma ia dirigir, fiz o roteiro, foi uma loucura! Todos os influenciadores são meus amigos. Eu queria fazer um clipe que tivesse cara de TikTok e Reels, no qual a gente já ensina o povo a fazer a coreografia. Liguei para os meus amigos GKay, Rafa Uccman, Lucas Guedes, Alvaro e Mirela Janis, que vieram na hora nos ajudar”, disse Simaria.

Os fãs acreditam que esse será o hit do Carnaval 2022



A música é uma mistura de piseiro com reggaeton, irreverente e dançante, assim como a dupla e Zé Felipe adoram. Simone disse que a canção vai agradar a família inteira porque é muito fofa e gruda facilmente na cabeça. O esposo de Virgínia contou que adorou gravar com as meninas. “Elas têm uma vibe boa e isso faz toda a diferença na hora de gravar um feat”.



O convite da parceria ao Zé Felipe surgiu na ‘Farofa da GKay’, assim como o convite para os influenciadores participarem do clipe



A composição da música ficou por conta de Vinícius Poeta, Shylton, Daniel Caon e Lucas Medeiros, artistas que já emplacaram vários sucessos nas paradas. “A história é sobre o clássico sentimento de gostar de quem não presta, o que torna o single ainda mais divertido e bem-humorado. Sem sombra de dúvidas, é uma grande promessa de hit e de viral das dancinhas da internet”, concluiu Vinícius.