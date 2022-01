Simone Poncio é internada em clínica psiquiatra por dependência a fortes remédios

Em nota, a família agradeceu a preocupação dos fãs

O ano de 2021 foi cheio de reviravoltas para a família Poncio. Além da separação de Marcio e Simone, houve também o rompimento de Sarah e Jonathan, e a despedida do filho adotivo Josué. Tantos problemas podem ter acarretado a depressão da matriarca da família, que precisou ser internada em uma clínica psiquiatra na primeira semana de 2022.

Os boatos de que Simone já não estaria mais na casa da família começaram nesta terça-feira, 4, e foram confirmados pela assessoria de imprensa dos Poncio nesta quarta-feira, 5. Em nota, foi explicado que a mãe de Sarah e Saulo fazia uso de medicamentos para ansiedade e depressão prescritos por um profissional.

Márcio publicou nas redes sociais uma foto da tatuagem que ele fez em homenagem à Simone

Por conta de um longo período de estresses, a nota afirmou que Simone achou necessário aumentar a dosagem de remédios por conta própria. A forte dependência fez com que a família decidisse em comum acordo que o melhor seria internar a matriarca para que ela tenha uma assistência adequada. Pessoas próximas a família afirmam que Simone está no Espaço Clif, uma das clínicas psiquiátricas mais conhecidas e caras do Rio de Janeiro.

A matriarca junto com os netos; Josué foi devolvido a família biológica em dezembro

Nas redes sociais, Marcio pediu orações por Simone. “Fique firme, já superamos tantas coisas juntos, é certo que vamos superar essa fase de doença também afim de darmos testemunho a todos das maravilhas de Deus. Estamos com você, sua família está com você. Peço a oração de todos por ela que se encontra internada fazendo um tratamento para retirada de antidepressivos usados em excesso”, escreveu.