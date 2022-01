Simone faz show com Maiara e Maraisa; Simaria está com COVID-19

Show com Simone e as gêmeas acontecerá hoje (7), sexta-feira, em Florianópolis (SC)

Após Simaria testar positivo para a COVID-19, Simone, em respeito aos fãs e à organização, fará uma participação no show de Maiara e Maraisa no evento que acontecerá hoje, (7), em Florianópolis (SC).



Após Simaria testar positivo para a COVID-19, Simone, em respeito aos fãs e à organização, fará uma participação no show de Maiara e Maraisa no evento que acontecerá hoje, (7), em Florianópolis (SC)

O evento já contava com shows de ambas as duplas, e Simone, como testou negativo, irá cantar com as gêmeas. O evento está marcado para às 21h, no Stage Music Park. Mas as coleguinhas se apresentarão no local em 19 de março e quem comprou ingressos para hoje terá direito a ir em ambos os shows, de hoje e em março. Vendas e mais informações: https://site.blueticket.com.br/evento/27633.



O evento já contava com shows de ambas as duplas, e Simone, como testou negativo, irá cantar com as gêmeas

E Maiara e Maraisa continua substituindo a cantora Marilia Mendonça em eventos após o falecimento da cantora. Na última quinta-feira, (6), as sertanejas realizaram um show beneficente no Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo, e arrecadaram R$ 800 mil reais em doações.

Maiara e Maraisa continua substituindo a cantora Marilia Mendonça em eventos após o falecimento da cantora

Maraisa postou em seu Twitter: “O show que aconteceu hoje em Barretos era um compromisso da Marília, era vontade dela fazer o primeiro show do ano em prol do hospital de Amor de Barretos. Hoje nós viemos aqui pela nossa amizade, nosso legado, e pra fazer esse evento acontecer…”, e continuou: “Mais uma vez eu vejo a generosidade da minha amiga, a sua grandiosidade, e hoje ela ajudou em uma arrecadação de $800 mil para o hospital, e nós só viemos aqui fazer o nosso papel, de concretizar e ajudar as pessoas, foi um dia incrível, um dia lindo! Começando o ano da maneira mais positiva possível. Amiga vc sempre foi muito generosa, gigante e continua salvando vidas. Nós tbm viemos aqui e fizemos a nossa parte, e vamos continuar ajudando essa causa nobre ao longo dos anos, enquanto Deus permitir”, finalizou.

A dupla permanecerá com o projeto “As Patroas”, que tinham com a cantora, e fará shows pelo Brasil neste ano.

Mais uma vez eu vejo a generosidade da minha amiga, a sua grandiosidade, e hoje ela ajudou em uma arrecadação de $800 mil para o hospital, e nós só viemos aqui fazer o nosso papel, de concretizar e ajudar as pessoas, foi um dia incrível, um dia lindo! — Maraisa (@Maraisa) January 6, 2022