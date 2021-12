Simone conta como emagreceu 25kg com a Dra. Andrea Sampaio

Em vídeo super sincero, a cantora revelou que tentou diversas formas de emagrecimento milagrosas e o milagre foi o reencontro com uma antiga conhecida

A cantora Simone, da dupla com Simaria, detalhou seu processo de emagrecimento, 25 kg perdidos, após passar por uma abdominoplastia. A irmã de Simaria contou sobre toda sua luta com a balança, desde muito novinha, em um vídeo em seu canal no Youtube (youtube.com/simonemendes).

Ela contou que viveu muito o efeito sanfona e que a vontade de emagrecer veio de si própria e não das outras pessoas, porque ninguém a cobrou de nada. “Chegou um momento que eu desisti, porque nada dava certo para mim. Fiz todos os tipos de dietas e não emagrecia”, contou. E Simone revelou que engordou 23kg na gravidez de Zaya, sua segunda filha: “Na gravidez da Zaya eu engordei vinte e três quilos. Mas eu engravidei da Zaya já acima do peso, então imaginem a complicação. Dos 23kg, perdi 11kg sozinha e depois não saí mais”.

Simone contou que tudo começou a mudar quando reencontrou a Dra. Andrea Sampaio, uma conhecida de vinte anos, que atualmente é nutróloga, e se ofereceu para ajudá-la a emagrecer.

E com a explicação de que cada corpo funciona de uma forma, a cantora topou e teve que fazer uma série de exames para partir para o tratamento. Se alimentando saudavelmente e descobrindo o que de fato atrapalhava seu metabolismo, Simone perdeu 13kg, mas ainda faltam entre 1kg e 2kg a serem perdidos.

Com o emagrecimento, ela se submeteu a abdominoplastia com o médico Jorge Cambraia para retirar o excesso de gordura que ficou em seu corpo chegando ao corpo que finalmente sempre batalhou para ter. Mas ainda segue em tratamento com a Dra. Andrea e que seguirá por um bom tempo para manter o corpo.

Dra. Andrea e Simaria

Dra. Andrea Quitude Sampaio é nutróloga especialista em nutrologia esportiva, clínica e modulação hormonal e atende na cidade de São Paulo (SP). Em seu Instagram (@dra.andreaquidutesampaio) dá diversas dicas de emagrecimento e cuidados com a alimentação.