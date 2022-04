Simaria se torna embaixadora de sabonete íntimo e atrai holofotes em evento

Simaria anunciou a parceria de sucesso pelas redes sociais

Neste final de semana, Simaria anunciou mais uma parceria de muito sucesso. Ao lado do empresário João Adibe Marques, a artista se torna a embaixadora do sabonete intimo da Dermafeme. A cantora participou de um painel sobre empreendedorismo e liderança feminina com Bianca Andrade, Larissa Manoela, Isabela Temoteo e Thelma Assis. Com um vestido vermelho, Simaria atraiu os holofotes durante o evento.

“Eu sempre fui muito resiliente e batalhadora em tudo que eu me proponho ou sonho em alcançar. Estou muito feliz com mais essa parceria, ainda mais em ajudar a mulherada a deixar sua menininha limpinha. Risos. Meus amores, lave bem sua bonequinha, quero ver o cabra não voltar morrendo de amores” brinca a cantora.



Empresária, cantora, compositora e diretora! Essa é Simaria que, a cada dia, se destaca ainda mais em outros segmentos como moda, saúde e beleza. Já na música, em parceria com sua irmã, Simone, conquistam novo recorde na carreira. A canção “Vontade de Morder”, em parceria com Zé Felipe, figura em 5º lugar no Spotify e ultrapassa os 100 milhões de visualizações no Youtube. É muito sucesso!