Silvio Santos revela motivo da saída de Lívia Andrade do SBT: “ordenado maior do que nós podíamos pagar”

Apresentador, que retornou ao Brasil este mês, também anuncia importantes mudanças na programação da emissora

Silvio Santos, que retorna às telas do SBT após um afastamento de oito meses, falou em recente entrevista ao programa Intervenção, do jornalista Roger Turchetti, sobre importantes mudanças que vão acontecer a partir de 16 de maio na programação da emissora.

Uma delas é a redução do tempo de duração do programa Fofocalizando, atualmente apresentado por Chris Flores, Gabriel Cartolano, Flor Fernandez e Gaby Cabrini, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15h20.

Segundo o dono do SBT, “o Fofocalizando sempre foi uma hora, eles estenderam e eu não percebi. Não vale a pena fazer mais de uma hora”.

Além disso, Silvio também foi questionado por Turchetti sobre os motivos da apresentadora Lívia Andrade ter deixado o Programa do Silvio Santos, em 2020.

Sobre a demissão da ex-integrante da emissora, o apresentador explicou que Lívia só saiu do SBT por seu salário ser mais alto do que eles podiam pagar no momento.

“Lívia Andrade só saiu porque ela ganhava um ordenado maior do que nós podíamos pagar. Ao invés de mandar embora gente que precisa do emprego, tivemos que mandar quem não precisa”, declarou.

A também modelo e atriz está prevista para estrear em sua nova casa, a Band, onde vai comandar o programa Estrelando, nas noites de sábado, que deve iniciar no próximo mês.