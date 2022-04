Silvio Santos chega nos estúdios do SBT nesta terça (26) e já retoma gravações do programa

Após quase seis meses afastado, o programa foi apresentado por Patricia Abravanel; o apresentador retoma a apresentação do Programa Silvio Santos

O apresentador e dono da emissora SBT retornou nesta terça (26) ao Brasil e já foi visto entrando no estúdio da rede para voltar às gravações do Programa Silvio Santos, atualmente comandado pela sua filha, Patricia Abravanel.

Sílvio foi recebido com entusiasmo nos estúdios do SBT nesta terça (26)

A apresentadora e empresária postou em seu perfil do Instagram filmagens do seu pai chegando ao SBT e cumprimentando fotógrafos, seguranças e equipe.

Após o contágio com o vírus da Covid-19, Silvio Santos ficou fora dos estúdios e passou férias prolongadas em sua residência nos Estados Unidos.

O provável retorno do veterano da TV brasileira promete agitar novamente as telas do SBT, com sua presença de palco e humor característicos.

Sílvio voltou dos EUA recentemente e já chegou para a gravação do programa | Foto: Lourival Ribeiro

Além disso, há previsão da emissora começar a transmissão do game show britânico que foi proibido pela Rede Globo há alguns anos, Weakest Link, renomeado pelo SBT como “O Mais Fraco Vai Embora”, que deve entrar no ar em algumas semanas, com apresentação do próprio Silvio Santos.