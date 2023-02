Sikêra Júnior preso por racismo? O advogado do apresentador, Rannieri Lopes, comenta o caso

A situação aconteceu em 2018, quando apresentador ainda comandava o “Cidade em Ação”, da TV Arapuan/RedeTV!

O Ministério Público Federal (MPF) pediu de prisão Sikêra Júnior, além da aplicação de uma multa, por crime de racismo. O caso aconteceu no dia em 5 de junho de 2018, durante a apresentação do programa “Cidade em Ação”, da TV Arapuan/RedeTV!, sua antiga emissora, após uma reportagem mostrar uma mulher negra sendo presa.

O caso aconteceu em 2018, quando apresentador ainda comandava o "Cidade em Ação", da TV Arapuan/RedeTV!.

Quando o caso aconteceu, o apresentador se referiu a ela usando termos como “vagabunda”, “preguiçosa” e “venta de jumenta”, além de, em inúmeras vezes, a chamar de “sebosa”. Segundo o entendimento do MPF, as palavras proferidas por Sikêra configuram racismo, cuja pena vai de um a três anos, além disso, para o MPF, ele extrapolou os limites da liberdade de expressão.

Durante uma entrevista ao repórter Roger Turchetti, do canal “Intervenção”, o advogado de apresentador, Rannieri Lopes, afirmou que Sikêra não está com medo e que a defesa acredita que não haverá uma condenação.

“A matéria jornalística que foi ao ar no ano de 2018 não traz nenhum contexto racial ou mesmo homofóbico. Na verdade, trata-se de uma crítica jornalística amparada pela nossa constituição. O pedido de prisão proposto é muito frágil e acredito que o juiz não deva receber a denúncia, pois o suposto crime racial existe apenas no imaginário do MP”, declarou o advogado

O advogado ainda disse que não existe uma base legal para a denúncia e que o apresentador ainda não foi ouvido “Ainda não fomos citados. Somente após a defesa o juiz vai analisar se recebe ou não a denúncia. Se não receber, acaba a ação e não vira processo. Assim, é muito prematuro se falar em prisão do apresentador”, conclui Rannieri Lopes.