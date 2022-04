Sienna Belle comemora boa fase na carreira estrelando a adaptação do espetáculo da Broadway ‘13 – O Musical’

‘Está sendo mágico’, conta a atriz que revela ter sonho de atuar com grandes nomes do cinema internacional

Com apenas 14 anos, Sienna Belle já tem um currículo e tanto.Nascida no Canadá, mora no Brasil desde os 3 anos e foi revelada ao público ao participar do “Programa do Raul Gil”, em 2015. A jovem fez sucesso com sua interpretação da música “Love Me Like You Do”, de Ellie Goulding.

Um ano depois já se consagrou ao interpretar a vilã Frida em “Carinha de Anjo” (SBT) e na sequência participou de “Annie, o Musical” e “Bugados” (Gloob). Agora a artista comemora o papel na adaptação do espetáculo da Broadway que marcou a estreia profissional de Ariana Grande, “13 – O Musical”. A peça está em cartaz desde o dia 02 de abril no Teatro Liberdade, em São Paulo.

Conhecida por trabalhos voltados ao público infantil, Sienna fala sobre a experiência de estar em uma produção mais teen: “É tão bom! Queria muito fazer algo assim há bastante tempo! A gente se identifica tanto por todo mundo estar vivendo na mesma fase. É diferente, parece que temos mais liberdade, conseguimos nos expressar melhor! A gente ri, zoa, chora… e é tão bom dividir isso com pessoas tão especiais! Amigos, amigas, e pessoas com quem já queria trabalhar faz tempo! Os maiores presentes de ‘13 – O Musical’ foram, com certeza, as amizades!”

No espetáculo, a jovem dá vida a Patrice, uma personagem excluída e sensível. A atriz revela ser parecida com Patrice e conta como tem sido interpretá-la:

Sienna e Enzo Krieger vivem par romântico na peça

“Poder viver uma personagem tão especial, numa história que conversa muito com a minha realidade está sendo divertido demais! Patrice é a frente do tempo dela, é excluída exatamente por isso! Ela é sensível, mas pé no chão ao mesmo tempo, independente, confiante! O melhor amigo dela é o Archie, e o Evan (Enzo Krieger) vem pra bagunçar os sentimentos dessa ‘teen’! Processo incrível, tão bom e gostoso com pessoas especiais! Estou aprendendo e fazendo novas amizades”.

Após quase três meses de ensaios intensos de preparação para cantar, dançar e atuar no musical, a artista fala sobre este mais novo desafio profissional: “As coreografias e as músicas são complexas, mas lindas de assistir e ouvir! Inúmeros laboratórios, muita paciência por parte do elenco e equipe e tempo! Não foi fácil, mas conseguimos!”