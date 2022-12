Show de Jorge & Mateus no Festival Village Betano reúne diversos famosos no Pião do Prado

A noite contou com a presença de Rafa Kalimann e José Loreto, Arthur Picoli, Rebeca Costa, Renato Augusto, Alice Wegmann, Aline Fontes e Fani Pacheco

A dupla Jorge & Mateus foi a atração principal do evento que rola durante a Copa do Mundo, no Pião do Prado, do Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Rafa Kalimann e José Loreto / Crédito Reginaldo Teixeira Rafa Kalimann e Alice Wegmann / Crédito Reginaldo Teixeira O ator José Loreto e um dos melhores promoters do Rio de Janeiro, Junior Cabral

Os sertanejos subiram ao palco neste domingo (10), e fizeram o público cantar em coro em um show empolgante, com seus maiores sucessos.

Arthur Picoli / Crédito Reginaldo Teixeira Rebeca Costa / Crédito Reginaldo Teixeira



Diversos famosos estiveram presentes no evento, que segue até o dia 18 de dezembro, data da grande final. Já se apresentaram no Village Betano nomes como Criolo, Anitta, Luisa Sonza, Ludmilla, Silva, Duda Beat, Daniela Mercury, Jorge Ben Jor, Ferrugem, entre outros.

Claudia Wildberger / Crédito Reginaldo Teixeira Fani Pacheco / Crédito Reginaldo Teixeira Alice Wegmann_Crédito Reginaldo Teixeira

Ainda passarão pelo festival Alceu Valença, Fran, Filipe Ret e Belo.

Além dos shows e transmissões de jogos, o evento conta com experiências como roda gigante, tobogã, tirolesa, bungee jump, pedalinhos e praça de alimentação. A realização é das agências Vibra Marketing e Entretenimento, Fábrica, Lorde, Maltas, GMP, Volume Produções e do empresário Leo Marçal.

SERVIÇO – VILLAGE BETANO 2022

Data: Até 18 de dezembro (de quinta a domingo)

Local: Pião do Prado do Jockey Club Brasileiro (Praça Santos Dumont, 31 – Gávea, Rio de Janeiro)

