Shoptime lança programa no Youtube com a chef Izabel Álvares

O programa de gastronomia estará disponível no YouTube

Os amantes de gastronomia terão mais um local para obterem conhecimento na internet graças a Shoptime. A marca que é referência em temas e produtos do universo casa acaba de estrear um programa culinário chamado “Bora Cozinhar”, contando com receitas, curiosidades e lifehacks culinários perfeitos para quem ama a cozinha.

O programa conta com episódios dedicados a lifehacks culinários, como dicas dos temperos mais adequados para cada situação



O programa será apresentado pela renomada chef Izabel Álvares, campeã do MasterChef. O objetivo é mostrar ao público receitas práticas e deliciosas, buscando estimular a criatividade dos espectadores na cozinha. Muito além de pratos salgados, os vídeos contarão também com drinks refrescantes, tortas salgadas, pães caseiros e sobremesas deliciosas.





Receitas, curiosidades e lifehacks culinários no programa “Bora Cozinhar”

Além de ensinar, o programa também trará um entretenimento de primeira qualidade para quem ama entender de gastronomia. O público conhecerá a história por trás de cada prato e entenderá melhor sobre combinação. O formato é leve e dinâmico, e promete ser um sucesso entre os amantes da área.

O programa é estrelado pela renomada chef Izabel Álvares, campeã do MasterChef



Os novos episódios vão ao ar todas as quartas-feiras, às 18h, no canal do Youtube do Shoptime. Para conferir as receitas anteriores, basta acessar a playlist especial com todos os conteúdos da série. O canal tem também vídeos de demonstrações de produtos, dicas de decorações e diversos outros conteúdos relacionados ao universo casa.