Shopping de Goiânia vira centro cultural com R$5 milhões em investimentos

A galeria já tem programação em abril com a 14ª edição de uma mostra

A capital do Goiás, Goiânia, se tornou um verdadeiro centro de cultura, sendo uma das principais referências quando o assunto é música, principalmente sertaneja. Agora, a cidade também ganha um novo centro cultural, a Galeria CineX, que fica onde estava o antigo Banana Shopping, no Setor Central do município.



Com 21 salas de cinemas distribuídas por várias cidades, Adriano está realizando o projeto de expansão da CineX, levando a marca para Gurupi-To e São Luís-Ma, totalizando 30 salas quando as unidades forem inauguradas



A Galeria CineX chega com o intuito de continuar promovendo e valorizando a cultura na cidade, proporcionando sempre um entretenimento de qualidade para a população goianiense. O local tem espaço para cinema, bomboniere, cafeteria, cervejaria, sala de teatro, música, mostras e todos os tipos de espetáculos.



“Já são mais de 200 empregos gerados de forma direta e indireta e ainda atuamos ativamente para a movimentação da economia atual pelas cidades que estamos presentes”, diz Adriano



“Estou investindo com muita confiança na rede CineX. Mesmo atuando no setor da tecnologia da informação, sempre acreditei na cultura e na transformação que ela traz para a vida das pessoas”, ressalta o proprietário da Neo Investimentos, responsável pelas marcas Czar360 e Arquivo Total, Adriano Oliveira, que também fez a aquisição da antiga rede de cinemas Lumière em conjunto com a Galeria CineX.

Mesmo atuando do setor da tecnologia da informação, Adriano revelou que sempre acreditou e apoiou a cultura



Os investimentos nesse centro cultural já chegaram a R$5 milhões, inclusive, o local já tem agenda entre os dias 8 e 21 de abril. O primeiro evento grandioso confirmado é a 14ª edição da mostra “O Amor, a Morte e as Paixões”, com curadoria de Lisandro Nogueira. A Galeria CineX está localizada na Avenida Araguaia, 376, no centro de Goiânia e os cinemas e a bomboniere já estão funcionando todos os dias, das 13h30 às 21h.

Serviço:

CineX Goiânia

Telefone: (62) 3624-5147

Endereço: Av. Araguaia, 376 – St. Central, Goiânia – GO.

Site: www.cinex.art.br

Instagram: @cinex.art