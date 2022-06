Shopee estreia em série da Record TV e promove ações de interação com clientes durante transmissão

Com a chegada do “7.7 Aniversário Shopee”, o aplicativo vai oferecer vouchers de desconto e frete grátis para os telespectadores da trama

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, terá sua estreia na teledramaturgia brasileira na trama da série “Todas as Garotas em Mim”, da Record TV, com cinco inserções, entre os dias 4 e 11 de julho. Durante as entradas, os telespectadores poderão acompanhar como é fácil navegar pelo app, conhecer as principais categorias, fazer compras e economizar.

Shoppe faz ação promocional durante transmissão de série teen na Record TV

No enredo, a personagem Mirela (interpretada pela atriz Mharessa), que também é digital influencer, é uma ShopeeLover apaixonada por comprar na plataforma e costuma interagir com os seus seguidores, mostrando os produtos. Com a chegada do “7.7 Aniversário Shopee”, data que o aplicativo concentrará ainda mais benefícios aos usuários e terá cupom de frete grátis sem mínimo de compras e R$ 6 milhões em vouchers de desconto, a jovem é convidada para divulgar a campanha. A partir dali, Mirela também tem interações com Josefa (interpretada por Aline Fanju), que conhece o app após indicação e se apaixona.

A Shoppe terá cinco inserções em “Todas as Garotas em Mim” (Record TV), de 4 a 11 de julho

“Inserir uma campanha da Shopee nesse espaço é especial por participar de um hábito cultural popularizado entre diferentes gerações de brasileiros. Conseguimos atingir públicos de idades variadas e explicar, de uma forma simples, como é fácil, segura e divertida a experiência de compras no ambiente digital. Além disso, reforçaremos a principal data da campanha ‘7.7 Aniversário Shopee’, em que teremos cupom de frete grátis sem mínimo de compras e R$ 6 milhões em vouchers de desconto”, explica Felipe Piringer, responsável pelo marketing da empresa.

No dia 7 de julho, a influenciadora vai liberar um cupom exclusivo durante a série para os telespectadores. Para essa interação, ela vai “quebrar a quarta parede”, ou seja, olhar direto para a câmera e falar direto com os telespectadores.

Mirela (interpretada pela atriz Mharessa) é uma ShopeeLover apaixonada por comprar na plataforma e costuma interagir com os seus seguidores

Além das ações no app e na série, a campanha conta com um time de cerca de 20 influenciadores, com nomes como Ivan Baron, Weel Silva, Caio Afiune, Patricia Ramos, Camila Monteiro, Alexia Brito, Sthefane Matos, Beca Barreto, Julia Puzzuoli, Morgana Santana, Yarley Ara, Junior Caldeirao, Mariana Menezes, além dos perfis Sou Eu Na Vida, Gina Indelicada, Perrengue Chique, Tuitteiros, Página Lixo e Memes Br.