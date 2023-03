Shakira e o processo de luto pelo término: Psicóloga auxilia quem enfrenta o fim do relacionamento

Livro-caixinha assinado por Cristiane Assumpção é composto por 50 perguntas que ajudam a refletir sobre feridas emocionais e a reconstruir a vida amorosa

O mundo acompanha cada passo da cantora Shakira após o término de seu relacionamento de 12 anos com o ex-jogador de futebol, Gerard Piqué. Nas músicas, a artista expressa os altos e baixos de quem vive o luto pelo fim da relação e sofre com as diversas sensações que esse processo proporciona.

Cristiane Assumpção é psicóloga, especialista em luto, administradora e fundadora da Inluto Academy. Créditos: Divulgação

Amigável ou não, o fim de um relacionamento pode deixar a sensação de vazio e causar um sofrimento que se assemelha ao luto, afinal, houve a perda de alguém especial. Vivenciar as etapas desse momento é fundamental para lidar com o que aconteceu e, finalmente, seguir em frente.

Isso, porém, nem sempre é fácil, já que as sensações de abandono, rejeição e perda são comuns. Para apresentar formas de enfrentar e superar a dor do término, a Matrix Editora lança o livro-caixinha Luto do Fim de Relacionamento. O título é assinado pela psicóloga especialista em luto Cristiane Assumpção.

O livro-caixinha é composto por 50 cartas com perguntas para refletir sobre feridas emocionais e reconstruir a vida amorosa. Créditos: Divulgação

Composta por 50 cartas com perguntas para refletir sobre feridas emocionais e reconstruir a vida amorosa, a obra ajuda a compreender o rompimento doloroso e oferece orientações a quem vive esta difícil situação.

Esses questionamentos podem ser utilizados no atendimento individual, em grupos de apoio e acolhimento e entre amigos e familiares. A proposta visa revisitar as memórias, vivenciar a tristeza e ressignificar a perda, oferecendo oportunidade para quem sofre de expor os sentimentos.

Perguntas como “Durante o período em que conviveram, vocês tinham discussões frequentes? Quais eram os principais motivos dessas discussões?”, “Você interrompeu algum projeto de vida por estar nesse relacionamento? O que pensa a respeito?” e “Você se sentia segura(o) na relação? Seu(sua) parceiro(a) era alguém com quem você podia compartilhar suas alegrias?” compõem este livro-caixinha.

Fundadora da Inluto Academy, onde capacita profissionais para atenderem pacientes em situações de luto, a psicóloga Cristiane Assumpção tem como casos mais frequentes em atendimento clínico situações que envolvem morte violenta e término de relacionamento. Ela é autora de outros dois livros-caixinha: Vida e Luto e Luto da Criança, importantes recursos terapêuticos para diferentes abordagens.