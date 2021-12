Setor de maquiagens tem crescimento expressivo e franquia de maquiagens “A Egípcia” comemora

Com menos de um ano de criação, a franquia já conta com mais de vinte unidades espalhadas pelo Brasil

O setor de beleza, cuidados, saúde e bem-estar teve um crescimento extremamente expressivo durante estes últimos dois anos, mesmo em meio à Pandemia. Exemplo forte disso é a franquia de maquiagens, “A Egípcia”, que foi inaugurada e criada em janeiro deste ano.

Recentemente, foi aberta mais uma loja em Sinop (MT) e com isso, totalizou vinte unidades abertas, entre lojas, quiosques e stores, modalidades utilizadas pela marca. Algumas cidades que já contam com a marca são: Rio de Janeiro (RJ); Arujá (SP); Sinop (MT) e Vespasiano (MG), entre outras.

“A Egípcia” (@sejaaegipcia) é uma empresa que faz parte da ATNZO Company e, para alcançar tais números, reuniu o melhor de 20 marcas de cosméticos para compor o seu portfólio, sendo as principais: Fenzza, Macrilan e RubyRose.



As opções são exigentes assim como suas consumidoras e vão desde linhas veganas, produtos à prova d’agua, de qualidade superior oferecidas com preço acessível; além disso, conta com lançamentos frequentes. Já a inspiração para a criação da marca vem de mulheres precursoras e visionárias que compreendem a importância do autocuidado. Dessa forma, a franquia almeja trazer o empoderamento, a independência e, claro, a autoestima tanto para suas/seus franqueadas(os) como para seu público em geral.

E lembrando que o empreendedorismo tem se fortalecido entre o público feminino, conforme aponta o relatório executivo “Empreendedorismo no Brasil – 2019”, realizado pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que mostra 16,1 milhões de mulheres empreendedoras no país e a idade em que elas mais empreendem é dos 25 aos 34 anos com 8,9 milhões.

O mais interessante é que a marca de franquias leva em seu nome os primórdios do uso da maquiagem, pois se acredita que a arte de se maquiar começou no Egito. Os egípcios utilizavam a pintura no rosto como forma de identificação dos membros de uma aldeia. E, hoje, a maquiagem é utilizada como uma forma de realçar aquilo que temos de mais bonito em nossos rostos e usurpar aquilo que nos incomoda, como espinhas e olheiras. Ou seja, continua sendo uma arte e cada mulher, e homens também, se identifica com uma marca e/ou um estilo de se maquiar.

Caso queira se tornar um(a) franqueado(a), entre em contato pelo site: https://aegipcia.com.br/seja-franqueado/.