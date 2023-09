Setembro marca o encontro de gigantes da aviação na Ásia com a Aloia Aerospace

Principal feira de MRO da Ásia contará com a participação da Aloia Aerospace, empresa fundada por brasileiros

Desde ontem, 26, até 28 de setembro, Singapura se torna o epicentro da indústria aeronáutica asiática, com a realização do MRO Asia-Pacific Aviation Week, o evento mais relevante de manutenção e reparo de aeronaves da região. Uma das estrelas dessa feira será a Aloia Aerospace, uma empresa fundada por brasileiros que conquistou seu espaço no mercado internacional.

Tatiana Aloia e Tobias Aloia

De acordo com o relatório da Mordor Intelligence, o mercado de aviação na Ásia está em constante crescimento, com uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de mais de 5% prevista até 2027. Esse crescimento é impulsionado pela aquisição de novas aeronaves por companhias asiáticas, resultando no rápido aumento de suas frotas e na expansão das rotas aéreas. Esse fenômeno está transformando a China e a Índia em dois dos principais mercados de aviação do mundo.

Evento de manutenção aeronáutica na Ásia recebe a empresa brasileira Aloia Aerospace

Nesse cenário promissor, a Aloia Aerospace, especialista em peças de reposição e materiais para a indústria aeronáutica, se destaca. Fundada nos Estados Unidos em 2015 pelos irmãos Tobias e Tatiana Aloia, a empresa encerrou o ano de 2022 com um faturamento de 22 milhões de dólares, representando um crescimento de 80% em sete anos, equivalente a 11% ao ano.

Tatiana Aloia, co-fundadora da empresa, destaca: “Para 2023, nossa expectativa é positiva e prevemos crescer cerca de 25%, chegando a um faturamento de 30 milhões de dólares. Além disso, planejamos ampliar nossa atuação no Brasil, Japão, Estados Unidos, Chile, Colômbia, Suíça, França e Islândia.”

Estar presente em um evento tão importante para o mercado aeronáutico é crucial para a Aloia Aerospace. Tobias Aloia, co-fundador, afirma: “Estaremos diante dos principais players do mercado, o que nos trará ainda mais networking e permitirá que nos conectemos com as principais necessidades das companhias.”

A Aloia Aerospace contará com a presença de seus fundadores, Tobias e Tatiana, além da vendedora Alessandra e do representante da empresa na Ásia, Tashi(ro) san, para atender os visitantes.

Essa participação na MRO Asia-Pacific Aviation Week representa não apenas uma oportunidade de negócios, mas também a consolidação da Aloia Aerospace como uma empresa brasileira de destaque na indústria aeronáutica global, contribuindo para a eficiência do fluxo logístico mundial e alçando voos internacionais de sucesso.