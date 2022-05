Sete podcasts de educação para ficar por dentro das novidades e tendências do segmento

Dicas incluem Educa Cast, da Layers, Educação Federal, da Rádio Senado e muito mais

No último ano, o Brasil foi o país que mais cresceu em número e ouvintes de podcasts. Segundo a pesquisa da plataforma CupomValido.com.br com dados da Statista e IBOPE, o Brasil possui mais de 30 milhões de ouvintes da modalidade. As temáticas são infinitas e no segmento de educação não foi diferente: novos canais surgiram e se consolidaram.

Confira a lista atualizada dos mais recentes e importantes podcasts de educação para quem quer ficar por dentro das principais novidades do setor.

O Educa Cast pode ser assistido pelo YouTube oficial da Layers, além de disponível em todas as plataformas de streaming por meio do Anchor.fm.

Educa Cast, da Layers

No início de 2022, a EdTech Layers que unifica soluções de gestão educacional, lançou o podcast Educa Cast, cujos episódios são semanais e trazem a participação de personalidades importantes do segmento.

Valdenice Minatel, diretora do colégio Dante Alighieri, Luiz Neto, fundador da Innovation Intelligence e Caio Dib, consultor educacional são alguns dos nove convidados da temporada, recebidos pelos anfitriões Danilo Yoneshige e Ivan Seidel, respectivamente CEO e CPO da Layers em bate-papos mediados pelo jornalista Hugo Cilo.

Educação Federal, da Rádio Senado

Com apresentação de Floriano Filho, Educação Federal é o podcast da Rádio Senado que abre espaço para discussões sobre a educação e os avanços na ciência e tecnologia. Também conta com Notícias e análises do setor de ensino e inovação científica.

É possível acompanhar o podcast diretamente pelo site oficial.

Folha na Sala, da Folha de S. Paulo

Com o objetivo de oferecer mais um canal de informações para professores, o jornal Folha de S. Paulo lançou o “Folha na Sala”. Os episódios focam na discussão de questões comportamentais de alunos, recursos do setor público e privado, tendências e muito mais.

Os episódios estão disponíveis no canal do Spotify.

O podcast tem como propósito divulgar novas ideias, teorias e boas práticas em educação por meio da produção de conteúdo em áudio, vídeo e texto por especialistas apaixonados por esse tema.

Papo de Educador

Um dos projetos pioneiros de podcast no Brasil nasceu em 2015 na Finlândia, como parte de um projeto do professor Damione Damito durante seu programa de especialização em docência na EPT na University of Applied Sciences of Hameenlinna (HAMK).

Os episódios do Papo de Educador estão disponíveis no site oficial.

Sala de Professor

Com convidados que fazem parte da comunidade acadêmica, como professores, educadores e alunos, Sala de Professor traz episódios com conversas sobre o dia a dia da educação, com foco em agregar conhecimento e debater sobre educação de forma leve e descontraída. A apresentação é de Fabiana Paixão e Walisson Carvalho.

É possível ouvir aos episódios em todas as plataformas de transmissão.

o Podcast Arco43, da Editora do Brasil, divulga informações atualizadas, temas relevantes e tendências relativas à área da educação por meio da troca de ideias entre especialistas e formadores de opinião.

Arco43, da Editora do Brasil

Já são mais de 124 episódios que podem ser ouvidos pelo Spotify.

Com foco nos mais de 2,2 milhões de professores da Educação Básica brasileira, o podcast PodAprender traz assuntos que envolvem a educação, a aprendizagem e a rotina de quem vive essa realidade.

PodAprender, da Aprende Brasil

Os episódios estão disponíveis em todas as plataformas de transmissão e também no site oficial da Aprende Brasil.