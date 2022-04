Série sobre a vida e obra de Padre Cícero invade as tardes de sábado nas Tv’s Ceará e Ponta Negra

Produção traz um mix de ficção e documentário e é entretenimento garantido

Adaptada pelas mãos dos roteiristas Daniel Arcades, Gustavo Erick, Brisa Benjamin e Márcia Moreira e baseada na vida e obra do Padre Cícero Romão Batista, a série que carrega o nome do pontífice, é a atração das tardes de sábado das TVs Ceará e Ponta Negra. São dez episódios de 45 minutos que apresentam momentos importantes da história do Padre. A produção mistura ficção e documentário, e utiliza ainda animações especialmente criadas para dar vida a personagens e cenários.

Athos Muniz, um dos diretores da série, afirma que Cícero é o Santo dos nordestinos, e que para o povo do nordeste não importa se ele não foi beatificado e canonizado pelo Vaticano

Athos Muniz, um dos diretores da série, afirma que Cícero é o Santo dos nordestinos, e que para o povo do nordeste não importa se ele não foi beatificado e canonizado pelo Vaticano:”E eu e meus colegas de trabalho pudemos validar isso através de cada história captada, de cada lágrima derramada por um fiel, de cada sorriso de alegria por estar ali na terra de Cícero, de cada passo em pé ou de joelhos em direção a estátua em homenagem ao padre, de cada pedra carregada na cabeça, de cada vela acesa e firmada em nome dele ou de uma graça alcançada… Foram tantas as demonstrações de fé que não tem como não achar que ele é realmente um Santo.”, compartilha.

“Foram tantas as demonstrações de fé que não tem como não achar que ele é realmente um Santo.”, compartilha

Com diversos trabalhos no currículo como “Treze Dias Longe do Sol”, “Onde Nascem os Fortes”, “O Canto da Sereia” e “Amores Roubados”, coube ao ator baiano Antonio Fábio a missão de viver o Padre Cícero na série. Segundo ele, o principal desafio neste papel foi a caracterização física da personagem que faz parte do imaginário humano. “Não tive acesso a referências no audiovisual. Tornar-me parecido com Cícero foi desafiador”, comenta. O desafio parece ter sido cumprido à risca já que chegou a ser confundido com a figura do Padre. “Durante as gravações as pessoas queriam tirar fotos comigo e diziam que eu parecia com o Padre Cícero”, revela.

Cícero é uma coprodução da Têm Dendê Produções com a Origem Produtora de Conteúdo e tem concepção de arte assinada por Ducca Rios, direção geral de Vânia Lima, direção de episódios Pola Ribeiro e Athos Muniz, produção de Bruno Ramos e Priscila Ladeia e é desenvolvida com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine.



O resultado desse trabalho pode ser conferido pelo público do Ceará desde o dia 23 de abril, às 14h, na TV Ceará. No Rio Grande do Norte a série está em exibição desde o dia 2 de abril ás 12h30, na TV Ponta Negra.