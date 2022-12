Série ‘Pessoas que Transformam’ conta a história da voluntária mineira Maria Rufino e seu trabalho com mulheres

Novo episódio da série ‘Pessoas que transformam’ fala sobre a trajetória da fundadora da CUFA Araxá e as décadas de trabalho voluntário que proporciona mais dignidade para a comunidade

A história de Marisa Rufino é contada no novo episódio da série ‘Pessoas que Transformam’. Ela é uma mulher bastante conhecida na cidade de Araxá, principalmente pelo trabalho realizado por meio da CUFA – Central Única das Favelas, da qual é fundadora, e de outros projetos sociais.

Maria é fundadora da CUFA – Central Única das Favelas

São décadas realizando trabalhos voluntários, proporcionando mais dignidade para a comunidade, com foco especialmente em mulheres em situação de vulnerabilidade social. Foi através do reconhecimento de suas contribuições para o município, que recebeu o convite da CUFA para fundar uma sede em Araxá.

Marisa veio de uma família muito humilde e, desde pequena, enfrentou de cabeça erguida suas dificuldades. Quando criança, foi aluna da primeira turma do CDH, e em sua trajetória como professora voluntária, utilizou vários conceitos de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente que aprendeu na infância, na escola.

O amor pelo trabalho voluntário começou há 22 anos, quando Maria Rufino se ofereceu para dar aulas de artes na escola do filho mais velho

O amor pelo trabalho voluntário começou há 22 anos, quando ela se ofereceu para dar aulas de artes na escola do filho mais velho, utilizando materiais recicláveis. A partir daí, Marisa continuou prestando auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“As mulheres da minha família eram muito guerreiras, minhas tias trabalhavam muito em prol dos outros, favorecendo, elas ajudavam na questão de educação, de presença, de alimentação. Hoje, o que tento passar para a minha neta é tudo aquilo que eu vivi com meus avós, minha mãe e minhas tias, e tento retribuir para os outros aquilo que recebi. Nós trabalhamos a promoção humana, cultura, esporte, lazer. A gente não perde o nosso foco que é promover o humano, acreditar”, explica Marisa.

O trabalho realizado por Maria proporciona dignidade para a comunidade de Araxá-MG

Em reconhecimento ao impacto positivo do trabalho liderado por Marisa, a comunidade de Araxá, por meio das redes sociais da CBMM, pediu que sua história fosse contada na série “Pessoas que Transformam”. Neste episódio, foi utilizada uma dinâmica diferente em que a protagonista, sentada na plateia, assiste à sua própria história de vida, contada no palco através de um jogo de câmeras, pelas demais personagens, entre eles familiares, amigos e pessoas da comunidade que foram beneficiadas por seus projetos.

Carlos Santos, criador e comunicador, fala da importância de Marisa em sua vida. “Ela sempre me serviu de exemplo, de saber o que fazer em qualquer momento, a sempre me calar, silenciar, prestar atenção, mas nunca ficar só de braços cruzados. A me levantar e ajudar aquele que está do meu lado.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mulheres da comunidade tem suas vidas transformadas pelo trabalho voluntário de Maria Rufino

O vídeo mostra a reação de Marisa em ter a sua própria história contada por outras pessoas, e os resultados obtidos pelos projetos que ela desenvolveu e que promoveram transformações na vida de diversos araxaenses ao longo de décadas de trabalho voluntário.

“Inspirar pessoas por meio de boas ações é o objetivo da websérie Pessoas que Transformam. Exemplos de generosidade têm um efeito poderoso de provocar nos outros o desejo de agir para o bem. A empatia transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo”, diz Alvaro Rezende, da área de Relacionamento com a Comunidade da CBMM.

Tom Poeta, escritor, declama: “Eu conheço bem essa mulher que traz na alma, no seu DNA, não importa a quem ou a quantos, já conjugado o verbo transformar. Transforma vidas, realiza sonhos e, o mais importante, ensina a pescar. Eu conheço bem essa mulher, mas não me atrevo, não a defino. Ouso só te dar a certeza do quão especial é Marisa Rufino”.