Série “Nova Música Negra Brasileira” revela talentos da música negra do país

Gravado em Salvador durante a pandemia, projeto conta com a mentoria de artistas experientes e busca impulsionar o ecossistema da música negra independente, conectando gerações em suas mais variadas expressões culturais

A AFRO TV, startup de conteúdo criado e voltado para a comunidade negra, lançou em parceria com DORITOS®️, marca de snacks da PepsiCo, a série “Nova Música Negra Brasileira”. Com o objetivo de revelar talentos da música negra do país, o projeto em formato de reality show foi produzido pela AFRO TV e coordenado pela Almap BBDO, e contou com a gravação de seis episódios em Salvador (BA), durante o ano de 2021.

Série apresenta a trajetória musical de diversos talentos de diferentes gêneros musicais

A série apresenta a trajetória musical de diversos talentos de diferentes gêneros musicais, além do processo de criação de cinco feats. Cada etapa será divulgada nas mídias sociais da AFRO TV, de DORITOS®️ e dos perfis de cada artista participante. A série conta com a mentoria de artistas experientes na cena da música negra baiana que escolheram jovens talentos emergentes para mentorear, conectando gerações em suas mais variadas expressões culturais.

O projeto surgiu da necessidade de dar mais visibilidade à novíssima cena da música negra que está emergindo das periferias brasileiras, especialmente em Salvador (BA), considerada pela UNESCO a capital da música brasileira e berço de movimentos culturais como a Tropicália, Axé Music, Blocos Afro, Pagodão, entre outros gêneros.

Cecilia Dias, Vice-Presidente de Marketing da PepsiCo Brasil

“A diversidade e a representatividade são pilares que fazem parte do DNA não só de DORITOS®️ como também de PepsiCo. Ao abraçar esse projeto com a AFRO TV, buscamos dar espaço e holofote a quem ainda não teve uma oportunidade de mostrar ao mundo seu talento. Sabemos que estamos numa jornada e que temos o papel de impulsionar uma transformação estrutural na sociedade como um todo”, comenta Cecilia Dias, Vice-Presidente de Marketing da PepsiCo Brasil.

A série “Nova Música Negra Brasileira” pode ser acompanhada pelos links divulgados nas mídias sociais das empresas parceiras. Vale lembrar que os episódios foram gravados durante a pandemia, em 2021, portanto, é possível que algumas informações pessoais e profissionais dos artistas não reflitam o momento atual, porém, não poderíamos deixar de exibir o projeto que contribui com a trajetória deles.