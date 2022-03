Série documental ‘Rios Maranhenses’ estreia dia 31 de março na Record News e no Playplus

Em 16 episódios, Rios Maranhenses aborda temas como sustentabilidade, economia e desenvolvimento e cria, a cada programa, ensaios fotográficos que revelam a beleza e os potenciais da região

Caminhos e fronteiras, claramente expostos ou não, sobre a sociedade, meio ambiente e economia existente em trajetos de importantes rios que cruzam o estado do Maranhão. Esse é o pano de fundo da série documental Rios Maranhenses, que estreia dia 31 de março na Record News e no Playplus, plataforma de streaming da emissora.

Conteúdo original da Têm Dendê Produções, a série mostra o fotógrafo Eduardo Moody em uma viagem por bacias maranhenses, revelando os rios, suas geografias, relações econômicas, ambientais e o principal agente transformador: suas comunidades.

Eduardo Moody em cena da série Rios Maranhenses / Divulgação Têm Dendê



Fotógrafo há mais de 15 anos, Eduardo Moody é baiano e aprendeu a paciência e poesia de observar, com um olhar contemplativo aos que estavam ao seu redor, e assim poder contar as suas histórias, por meio de imagens impressionantes. E é esse olhar e imagens que ele vai emprestar à série, conforme relata.

Eduardo Moody, fotógrafo e condutor da série Rios / Divulgação Têm Dendê



“Rios foi para mim uma experiência fantástica na minha vida pessoal e profissional. Eu não conhecia o Maranhão e tive a oportunidade de conhecer em uma viagem muito intensa. Eu sou uma pessoa apaixonada por água. Esse meio é o meio que remete às minhas memórias afetivas da infância de toda uma tradição na cultura da minha família. Tive a oportunidade de conhecer o meio ambiente, a natureza, as pessoas que estão em contato direto e poder fotografar e registrar esse meu encontro e descobrir que para além dos Rios existe uma natureza, um meio ambiente, uma cultura, uma economia”.

Foto: Eduardo Moody

A estreia nacional da produção completamente gravada antes da pandemia da covid-19 tem gerado grandes expectativas no apresentador. “A expectativa é muito grande. Eu coloquei 100% de mim nesse projeto e nos 16 episódios nós vamos apresentar ao Brasil cenários, paisagens e histórias incríveis a partir da experiência de um fotógrafo curioso que sempre busca ter uma visão positiva da vida; uma nova forma de enxergar o nosso planeta terra é de tentar enxergar o mundo sob outro aspecto”, concluiu.



Realizada com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine, Rios Maranhenses será exibida sempre às quintas-feiras, às 23h.