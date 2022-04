Série dirigida por Maria Gadú, “O Som do Rio”, convida o público a mergulha na cultura e natureza amazônica

A nova série exclusiva do YouTube, O Som do Rio, que estreia em junho deste ano, traz Val Munduruku, ativista indígena, e Maria Gadú, artista e ativista socioambiental, em uma viagem de conhecimento e descoberta pelo Rio Tapajós ao lado de convidados.

Na série, que conta com quatro episódios dirigidos por Carol Quintanilha, Maria Gadú convida personalidades como Thelma Assis (médica, apresentadora e influenciadora digital), Vítor diCastro (ator e influenciador digital) e Lenine (cantor e compositor) a se desconectarem da vida na cidade e embarcar numa jornada de transformação, onde a conexão real é tudo que encontrarão.

A vida de Gadú foi transformada quando se viu pertencente àquele lugar e entendemos, ainda mais, o quanto a Floresta Amazônica é rica

Acompanhados por Val Munduruku, todos se encontram a bordo de um barco no Rio Tapajós, que segue o ritmo do vento e da água e permite a sintonia com o ciclo do Sol e de todas as espécies da floresta, proporcionando experiências transformadoras guiadas pelas vozes das comunidades locais. Enquanto o grupo se encanta com o que vivencia na floresta, também se depara com questões ambientais urgentes que afetam a região. Para explicar o impacto que isso tem na vida de quem está longe da Amazônia, o YouTuber e apresentador, Felipe Castanhari, usa toda sua didática, apresentando de maneira simples, alguns conceitos complexos relacionados a mudanças climáticas.

A série, exclusiva do YouTube, é criada e produzida por Maria Gadú, Estela Renner e Marcos Nisti, e tem o objetivo de mostrar a riqueza da floresta e chamar a atenção para a urgência em frear os impactos ambientais na região | Maria Farinha Filmes

“O Som do Rio é uma orquestra cultural. São muitas vozes: das pessoas, da floresta, das águas, dos cantos sagrados, dos pássaros. Poder viajar em tanto conhecimento é ampliar as formas que temos para lutar contra a destruição que está em curso”, comenta Maria Gadú.

Com participação de Thelminha, Vítor diCastro, Lenine e Felipe Castanhari, Gadú se une à ativista indígena Val Munduruku para proteger os sons da floresta | Maria Farinha Filmes

Para o YouTube, o Som do Rio é um projeto importante e que ressalta os esforços da plataforma para conectar as pessoas com assuntos urgentes, como a preservação da Amazônia.