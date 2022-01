Série A da Liga Brasileira de Free Fire será transmitida pela RedeTV!

Essa será a primeira vez que a competição é transmitida em canal aberto

O mundo dos jogos virtuais cresceu muito durante a pandemia e a expectativa é que isso aumente ainda mais com o passar do tempo. Sabendo dos milhares de adeptos ao e-sports, a RedeTV! decidiu compor a Série A da Liga Brasileira de Free Fire na grade de programação. A competição também será transmitida nos streamings oficiais da Garena.

Juliana foi homenageada no segmento de entretenimento pela publicação internacional ‘Variety’, compondo a lista das 50 mulheres mais inspiradoras do mundo

A Rede TV! começa 2022 com boas novidades e não é à toa. Em 2021, a emissora se juntou a Juliana Algañaraz, a CEO da La Reina Entertainment, que já passou pela Endemol Shine Brasil e trabalhou na parte criativa e estratégica de grandes marcas do audiovisual, além de ter conquistado uma indicação internacional ao Emmy Awards por um trabalho de destaque.

A executiva chegou para rechear ainda mais a grade de programação com conteúdo exclusivo e de interesse do público. Compartilhando a mesma vontade de inovação da emissora, juntos, chegaram a Liga Brasileira de Free Fire, que é uma competição do jogo virtual ‘Free Fire’, desenvolvido para celulares pela Garena. Os jogos acontecem em todos os cantos do mundo e tem uma liga exclusiva do Brasil.

O ‘Free Fire’ foi lançado em 2017 e está entre os jogos mais baixados do mundo, sendo um dos maiores sucessos da desenvolvedora Garena

Uma pesquisa realizada pela Visa revelou que os jogos virtuais aumentaram 140% durante o primeiro ano de pandemia no Brasil. Esse número mostra um pouco de como o setor tem crescido. Tanto é que, os prêmios da competição em 2021 chegavam a R$745 mil, esse ano os jogadores vão disputar por mais de R$2 milhões em premiações.

“O E-sports tem se tornou um grande entretenimento e um negócio com muito engajamento. Ouvindo e aprendendo as novas tendências que surgem diariamente, nós vamos trazer esse novo conteúdo para o grande público. Como parte da nova estratégia da RedeTV! nós vamos abraçar esse conteúdo e transformá-lo na nova forma de entretenimento desta década”, escreveu Juliana nas redes sociais.

A competição também será transmitida nos streamings oficiais da Garena

Não é a primeira vez que a RedeTV! passa na frente e inova com conteúdos que viralizam em todo o país. Um grande exemplo disso é o Pânico na TV, programa de humor que estreou em 2013 e ficou no ar até 2012 com um alto índice de audiência. Não apenas inovador na televisão, o programa também mudou o humor brasileiro, apresentando vários comediantes e apresentadores que hoje são verdadeiras referências, como Eduardo Sterblitch, Sabrina Sato, Wellington Muniz, entre outros.

Uma pesquisa realizada pela App Annie, aplicativo de análise e dados, revelou que o número de jogadores ativos diariamente no ‘Free Fire’ aumentou 33% no primeiro semestre da pandemia

Com A Liga Brasileira de Free Fire na TV, não apenas a premiação aumentou, como também a estrutura proporcionada para os competidores e os fãs que vão acompanhar tudo de perto. Atualmente, são 18 equipes e 12 delas vão para as grandes finais. Duas etapas dos jogos vão dar também as tão almejadas vagas para o Free Fire World Series, que é a competição internacional de ‘Free Fire’.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os jogos começam no dia 5 de fevereiro e a expectativa é grande por parte dos fãs! As transmissões da RedeTV! acontecerão no fim de semana, a partir das 13h, com um recap às segundas, às 23h30. O público também pode acompanhar pelo Space, que fará transmissões todas as segundas, a partir das 20h.