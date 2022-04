Serasa tem mais de 1,7 milhão de dívidas que podem ser pagas por até R$ 9,99

Levantamento inédito da empresa aponta também que 120 mil débitos podem ser quitados com apenas R$ 0,99

Um total de 1.785.645 de dívidas disponíveis no Serasa Limpa Nome podem ser pagas por até R$ 9,99. O levantamento, que faz parte da campanha “Parece mentira, mas não é”, em referência ao 1º de Abril, pretende chamar a atenção dos consumidores para renegociarem dívidas.

Devido aos descontos oferecidos por empresas credoras, há débitos que chegam a até 99% de redução de seu valor total, sendo que 120 mil deles podem ser quitados por apenas R$ 0,99.

“Na maioria dos casos, são contas atrasadas, ou seja, não estão anotadas no cadastro de inadimplentes da Serasa”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome. “São débitos que não estão sujando o nome do endividado, mas continuam aumentando de valor por causa dos juros. O pagamento destas ofertas pode abrir novas oportunidades para obtenção de crédito para o consumidor, principalmente junto ao próprio credor”, complementa Aline.

Com valores de R$ 0,99 a R$ 9,99, estão disponíveis dívidas de bancos, telefonia, universidades, varejo e de outros segmentos. As negociações podem ser feitas pelos canais oficiais da Serasa. Para conhecer as ofertas com as condições de cada empresa credora, acesse a página: https://www.serasa.com.br/primeiro-de-abril