“Ser cristão não nos impede de nos divertir”, diz Leonardo Sale, o primeiro pastor a participar do Passa ou Repassa

O pastor agitou a atração comandada por Celso Portiolli no Domingo Legal, ao lado do ator Arthur Aguiar e do apresentador David Brazil

O clássico quadro “Passa ou Repassa” do Domingo Legal, comandado pelo carismático Celso Portiolli, recebeu pela primeira vez um pastor como integrante dos times da divertida competição dominical.

O pastor Leonardo Sale fez parte do time amarelo ao lado do ator e ex-BBB Arthur Aguiar e do apresentador e humorista David Brazil. Juntos, o trio enfrentou o time azul composto pelas atrizes Narjara Turetta e Cláudia Alencar e pelo atleta Diego hypólito.

O pastor Leonardo Sale surpreendeu a todos com seu bom humor e carisma. O apresentador Celso Portiolli, brincou com o pastor: “Pode levar tortada, pastor? Não é pecado?” e o pastor entrou na brincadeira: “Se eu sair de cara limpa vou dar o testemunho”.

Para Leonardo Sale, participar do programa também foi uma oportunidade de quebrar o esteriótipo que foi criado sobre os cristãos. “Nunca imaginei um dia estar participando do programa domingo legal, e que experiência incrível, me diverti demais, fiz novas amizades e não vejo a hora de poder retornar, eu pude mostrar que ser um cristão não nos impede de ser feliz, de se divertir”, declarou.

O programa foi exibido no último domingo (23/7) e já está disponível na íntegra também no canal oficial do Domingo Legal no YouTube.