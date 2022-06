Sephora e Renaissance Hotel lançam ‘Lounge Pride’ exclusivo durante Parada LGBTQIA+ em São Paulo

O espaço é reservado apenas para convidados e conta com shows e menu assinado pelo chef do hotel, além de uma equipe de artistas maquiadores da marca de cosméticos

A Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo está de volta! Com o retorno do importante evento, a rede francesa Sephora e o Renaissance São Paulo Hotel, que fica próximo ao local da Parada, decidiram se unir e inaugurar o Lounge Sephora Pride, no próximo domingo (19).

Além disso, como a Sephora acredita que “Beleza é ter Orgulho”, o local contará com uma equipe formada pelos makeup artists da Sephora com produtos da KVD Beauty, marca de maquiagem exclusiva da rede, que vai estar à disposição dos presentes para incrementar ainda mais o look colorido para o evento, que marca sua volta às ruas de São Paulo.

A iniciativa faz parte de uma série de ações da Sephora, em suas lojas e nas redes sociais, de conscientização e celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Junto a ela, está o Renaissance São Paulo Hotel, que faz parte do grupo Marriott International e sempre liderou e defendeu um local de trabalho diverso e inclusivo, tornando-se a primeira empresa global de hospitalidade a endossar os históricos Padrões de Conduta LGBTI das Nações Unidas para Empresas.

Localizado próximo à Avenida Paulista, onde ocorre a concentração para os trios que percorrem um circuito que desce a Rua da Consolação em direção ao centro, durante toda a manhã o Lounge Pride oferecerá um coquetel especial apenas para convidados, com Jude Paula como DJ e um pocket show da cantora Aretuza Lovi para animar ainda mais o espaço.

O coquetel foi elaborado exclusivamente para o evento, com um menu assinado pelo chef Executivo do Hotel, Gayber Silveira, que contempla diversas opções de finger food, pratos quentes, uma estação de sushi, cortes curados e seleção de queijos, além de uma estação de sobremesas e bar para brindar a celebração.

