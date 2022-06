Senhor Barriga, do seriado mexicano Chaves, é o novo garoto-propaganda da Serasa

Serasa Limpa Nome contrata o ator Édgar Vivar para incentivar os consumidores a quitarem dívidas

Quem não lembra do personagem Seu barriga, do famoso seriado mexicano Chaves que fez grande sucesso no Brasil? Conhecido como o “vilão” que cobrava o aluguel dos moradores da Vila do Chaves, Senhor Barriga veste uma nova roupagem em campanha da Serasa. Assim como o “Seu madruga” que devia mais de 14 meses de aluguel para o “seu barriga”, a ideia da campanha é trazer essa identificação com a atual situação de muitos brasileiros.

Conhecido por cobrar os 14 meses de aluguel de Seu madruga, bordão do personagem vira slogan da Campanha bem humorada da Serasa

O ator Édgar Vivar, intérprete de Seu Barriga, é o novo contratado pela plataforma Serasa Limpa Nome para oferecer condições especiais aos brasileiros que precisam pagar dívidas. Eduardo Menezes, gerente de criação da Serasa, dá detalhes sobre a nova aposta da Serasa. “Repaginamos o ator Édgar Vivar, historicamente conhecido como o sujeito que cobra aluguel e apontava o dedo para os vizinhos justamente para mostrar ao público que não somos a empresa que deve ser associada ao endividamento e à negativação, mas sim à saúde financeira, ao planejamento econômico e ao crédito que permite às famílias fazer planos e realizar sonhos”, afirma.

Eduardo afirma ainda que a Serasa está ao lado dos consumidores.“Ao contrário do que muita gente imagina, somos a empresa que dá a mão ao consumidor endividado para ajudá-lo a sair desta situação incômoda, oferecendo condições de negociação especiais e exclusivas que podem ser quitadas com poucos recursos”, complementa.

Ator Édgar Vivar é nova aposta da Serasa para incentivar os brasileiros a quitarem suas dívidas

Junto à ação, que deve despertar ótimas lembranças de milhões de fãs do seriado Chaves, a Serasa oferece as possibilidades de quitação de débitos a partir de R$9,90, em 14 vezes ou mais, por meio do Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do Brasil. Ficou curioso para assistir? A campanha está disponível nos canais digitais da Serasa e o filme será lançado na próxima segunda-feira (20).