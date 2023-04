Seminário de gestão empreendedora e estética personalizada visa capacitar empreendedores negros do segmento da beleza

Cláudio Viggiani, presidente do Instituto ABIHPEC, comenta sobre a importância da capacitação para empresários da raça negra em evento que visa promover igualdade de condições competitivas

Empreender no mercado da beleza pode ser desafiador, especialmente para profissionais negros que enfrentam desigualdades estruturais. Para apoiar esses empreendedores, o Instituto ABIHPEC e a IRL Consult promovem o 1º Seminário Gestão Empreendedora, Estética Personalizada e Empoderamento nos dias 17 e 24 de abril.

O evento abril é parte do Projeo Beleza Negra e contará com palestras cobrindo as áreas de gestão, empoderamento da raça negra e técnicas de procedimentos dedicados à beleza negra

Com o objetivo de contribuir para a formação e o desenvolvimento de profissionais e empreendedores do segmento da beleza negra, o evento apresentará estratégias inovadoras e ferramentas mais eficazes da gestão empreendedora, técnicas de procedimentos específicos para beleza negra, além da apresentação de conceitos e práticas para a conscientização da importância da elevação da autoestima para o alcance do empoderamento.

O projeto Beleza Negra, que existe desde 2019, tem como objetivo incentivar, apoiar e patrocinar empreendedores e proprietários de salões de beleza afrodescendentes, que ofereçam serviços para população negra. O programa é voltado tanto para quem já é empreendedor com empresa constituída, quanto para quem está no processo de abertura do empreendimento ou atuando como autônomo. Ele visa maximizar a qualidade dos profissionais e uma das principais formas de provocar essa mudança é oferecendo aos empreendedores a participação gratuita em cursos e palestras.

Cláudio Viggiani, presidente do Instituto ABIHPEC

O evento conta com o apoio institucional do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de São Paulo, da ABIHPEC — Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, do SEBRAE-SP e do LIDE Equidade Racial.

“O projeto Beleza Negra é uma ação afirmativa, com objetivo de capacitar os empresários da raça negra. Esta é a nossa primeira ação do ano e vamos considerar a realização de outra no segundo semestre, a fim de fomentar aos empreendedores as competências, técnicas e habilidades para valorização da estética personalizada. Com isso, esperamos estar contribuindo para proporcionar igualdade de condições competitivas para profissionais e empreendedores independente dos aspectos de raça”, comenta Cláudio Viggiani, presidente do Instituto ABIHPEC.

O seminário é uma grande oportunidade para empreendedores do segmento da beleza negra aprimorarem seus conhecimentos e habilidades. A iniciativa é uma importante contribuição para a inclusão e valorização desses profissionais no mercado da beleza.