Semana Santa dos Milagres 2022 começa nesta quinta-feira (14) com muita brasilidade e música boa

Serão três dias de evento com muita alegria e água de coco

O que melhor para curtir o feriadão do que aproveitar a brasilidade contagiante da Semana Santa dos Milagres 2022? O Tamo Junto e Carvalheira se uniram novamente para presentear os brasileiros com esse evento, que carrega muito pé na areia, alto astral e música boa entre os dias 14 e 16 de abril.

A inspiração do evento é o jeito leve e atraente com que se leva a vida na Rota, ensinado com maestria pela comunidade local



O evento acontece na deliciosa Rota Ecológica dos Milagres, que é banhada pelas águas mornas de São Miguel dos Milagres, município de Alagoas. O local é cheio de beleza natural e também abriga as festas mais animadas. Por isso, o público está tão animado e cheio de expectativa para essa semana, que terá uma mistura tropical de forró, samba, axé e funk.

A dica dor organizadores do evento é que o público estique a estadia e aproveite uma jornada pela natureza, arte, gastronomia e pelo estilo de vida de Milagres



O primeiro dia da Semana Santa dos Milagres 2022 será uma pré-folia no restaurante Tahafa. O público vai curtir muita música boa com o Barão e muito pagode com o Grupo Idem. Já na sexta-feira, dia 15, a festa começa oficialmente com Saulo, Luísa Viscardi, Ga Salvia, Camilla Brunetta e DJ Barão.

A energia contagiante de Saulo inaugura o palco às 22h na sexta, 15. Em seguida, os DJs Luísa Viscardi, Ga Salvia, Camilla Brunetta e Barão comandam a pista de dança até o dia clarear



O dia 15 tem o tema Mariscada, que se baseia na cultura da pesca e na gastronomia de Milagres, já no sábado, dia 16, é a festa Borogodó, que trará muita malemolência e sensualidade com DDP Diretoria, Matheus Fernandes, Locos, Ga Salvia, Luísa Viscardi e DJ Barão. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo Sympla por R$590 cada dia ou R$950 pelo combo dos três dias.