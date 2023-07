Segurança jurídica em destaque: CoinLivre estabelece parceria com Chagas e Hespanhol Advogados

A CoinLivre, marketplace brasileiro de ativos virtuais, assegura conformidade regulatória ao firmar uma parceria estratégica com o renomado escritório de advocacia Chagas e Hespanhol Advogados, oferecendo segurança jurídica para investidores e emissores de tokens

A CoinLivre, plataforma de ativos virtuais amplamente reconhecida no Brasil, anunciou uma parceria crucial com o prestigiado escritório de advocacia Chagas e Hespanhol Advogados, com o objetivo de reforçar a segurança e a conformidade jurídica em suas operações. Sob a supervisão de Ciro Chagas, um dos sócios do escritório e especialista em Web3 e tecnologia blockchain, a CoinLivre busca garantir que todas as transações realizadas em sua plataforma estejam em total conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Fábio Matos, sócio da CoinLivre

Ao unir forças com um nome tão respeitado no mercado jurídico, a CoinLivre visa oferecer segurança tanto aos emissores quanto aos investidores de ativos virtuais. Fábio Matos, sócio da CoinLivre, expressou sua confiança na parceria, destacando a importância de estabelecer uma plataforma digital que seja compatível com as exigências do mercado tradicional. Ele enfatizou que a CoinLivre está em total conformidade com a Lei de Regulação das Prestadoras de Serviços em Ativos Virtuais, emitida pelo Banco Central, e com as normas da CVM.

Essa aliança estratégica com Chagas e Hespanhol Advogados soma-se a outros parceiros importantes da CoinLivre, como o Banco Genial Investimentos, responsável pela abertura e manutenção das contas Escrow, a empresa de auditoria financeira Moore, a Blocklize, que é responsável pela tecnologia dos tokens e smart contracts, a MetaMap, empresa especializada em KYC (Know Your Customer), e a OpenPix, que cuida do split financeiro das operações.

A segurança jurídica proporcionada por essa parceria é um fator crucial para atrair e proteger investidores no mercado de ativos virtuais. A CoinLivre está determinada a garantir que todas as transações realizadas em sua plataforma cumpram rigorosamente as normas estabelecidas, além de garantir a origem lícita de todos os fundos intermediados pela plataforma, como parte de seu compromisso na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Com essa nova parceria, a CoinLivre consolida sua posição como uma plataforma segura e confiável para transações de ativos virtuais no Brasil, oferecendo aos investidores e emissores a tranquilidade necessária para explorar o potencial do mercado de forma transparente e regulamentada.