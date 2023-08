Segurança e conforto: Uber, 99 e apps caem e cresce uso de transporte executivo no Brasil, explica Caio Martins

Conheça as razões por trás do crescimento significativo na escolha de motoristas particulares fixos em detrimento dos aplicativos tradicionais

Nos últimos anos, uma tendência tem se destacado entre os brasileiros que buscam opções de transporte: o crescimento significativo na preferência por serviços de transporte executivo em detrimento dos populares aplicativos de mobilidade, como Uber e 99 Pop. De acordo com um estudo recente da Panrotas, a procura por motoristas particulares fixos cresceu cerca de 37% desde o início de 2021, revelando um descontentamento crescente com a falta de segurança, desconforto e qualidade de serviço oferecidos pelos aplicativos tradicionais.

Segurança e conforto: Uber, 99 e apps de mobilidade perdem espaço para transporte executivo no Brasil

O risco associado à falta de segurança, a demora no atendimento e a qualidade duvidosa dos veículos tem levado cada vez mais brasileiros a optar por motoristas executivos, que oferecem um serviço mais personalizado e confiável. Os problemas frequentes relatados pelos usuários dos aplicativos, como falta de suporte pós-serviço, veículos inadequados e imprudência por parte dos motoristas, têm impulsionado essa mudança de comportamento.

Para Caio Martins, fundador da C5Executive, uma empresa de transporte executivo em São Paulo, essa tendência reflete uma busca por um atendimento de qualidade, segurança e conforto. “O serviço de transporte executivo vem crescendo consideravelmente, não apenas no meio corporativo, mas também entre pessoas que valorizam um atendimento diferenciado e se preocupam com sua segurança e bem-estar”, afirma Martins.

Caio Martins, fundador da C5Executive

Uma das características mais elogiadas nesse tipo de serviço é a oferta de diferenciais que visam garantir uma experiência agradável para o cliente. “Nossos carros são novos e executivos, com bancos de couro, ar-condicionado e higienização semanal para proporcionar o máximo conforto e segurança. Além disso, oferecemos serviços como transfer para eventos corporativos, culturais e até mesmo entregas de documentos e presentes”, destaca Martins.

A pesquisa da Panrotas também revelou que as queixas mais comuns relacionadas aos aplicativos de transporte incluem a falta de segurança, a inadequação dos veículos e a imprudência dos motoristas. Em contrapartida, a busca por serviços de transporte executivo cresce justamente pelo foco em garantir a segurança e a qualidade do serviço prestado.

Com uma visão voltada para o futuro, Caio Martins busca expandir sua rede de parceiros para disseminar a cultura do transporte executivo em mais regiões do Brasil. “Temos parceiros que compartilham dos mesmos valores de conforto, segurança e credibilidade, e recomendamos esses profissionais aos nossos clientes para fortalecer o segmento em todo o país”, conclui Martins.

Em um cenário onde a prioridade é a qualidade do atendimento e a tranquilidade dos passageiros, o transporte executivo ganha cada vez mais espaço, tornando-se uma escolha inteligente e confiável para quem busca uma experiência de deslocamento superior à oferecida pelos aplicativos de mobilidade tradicionais.