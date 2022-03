Segunda temporada de Euphoria teve mais de 34 milhões de Tweets

Após o último episódio lançado na noite de domingo, 27, Fezco, Rue e Nate Jacobs lideram o ranking de personagens mais comentados pelos fãs

Chegou ao fim a segunda temporada de Euphoria ( @euphoriaHBO ), série estrelada por Zendaya ( @Zendaya ), no papel de Rue Bennett. E, como não podia deixar de ser, os fãs movimentaram o Twitter: foram mais de 34 milhões de Tweets, no mundo todo, entre a estreia e o final desta temporada.

A CARA DE FELICIDADE DA RUE E DO FEZCO EM DESENHAR BARBA NA LEXI PLS #Euphoria pic.twitter.com/MPIbOaDRQ1 — camis. (@newtlark) February 21, 2022

Acordei ainda pensando no ep novo de euphoria. A zendaya é um monstro! A maior! 💖 — Foquinha (@foquinha) February 7, 2022

Dentre os episódios mais comentados entre os fãs, a liderança ficou com o quinto, que foi marcado pela crise de abstinência de Rue após o confronto com a sua mãe e amigos. O episódio 7 veio em seguida. Nele, houve a aproximação entre Lexi e Fezco, que prometeu estar na primeira cadeira da peça dirigida por Lexi em sua escola. Em terceiro lugar ficou com o último episódio – All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name (Em toda a minha vida, meu coração procurou por algo que não posso nomear, em tradução literal).

a rue nesse quinto episódio de euphoria: pic.twitter.com/jwQXlWe3QZ — Rafael Uccman (@rafauccman) February 7, 2022

assistindo a peça da lexi / cortava pra uma cena do fezco #euphoria pic.twitter.com/VhFaj3VVTf — pri ⎊ (@acciograngeer) February 21, 2022

Fexi pic.twitter.com/uTK2L3E2ZW February 16, 2022