Segunda Pele: primeira série produzida pela Polícia Militar está no ar

Produção audiovisual retrata com fidelidade os dramas e a responsabilidade de quem combate a criminalidade

Inspirada em diversas ocorrências, e principalmente, na vida cotidiana dos policiais, a série tem o objetivo de valorizar os profissionais que dedicam suas vidas a servir a comunidade, mesmo com o risco iminente de perderem a vida.

A série contou com o patrocínio do Sicoob Central Cecremge e Sicoob Central Crediminas.



O Coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, Comandante-Geralda Polícia Militar de Minas Gerais, conta que a série foi um sonho planejado estratégicamente com o objetivo de mostrar valores e fortalecer o sentimento de pertencimento de cada policial pela farda. Justamente desse sentimento que surgiu o nome da série: Segunda Pele. “É uma oportunidade para população conhecer um pouco das nossas vivências, das nossas histórias”, complementa.

Sinopse

Gael teve sua infância marcada por uma tragédia. Seu pai, que era policial, foi assassinado por um criminoso durante uma ocorrência. Disposto a seguir o exemplo paterno, torna-se sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, até que um assalto a banco traz à tona antigos traumas e agora Sargento Gael precisa enfrentar os próprios medos e confrontá-los com o seu passado para continuar seguindo em frente.