Segredo revelado: como Virgínia Fonseca manteve sua lipo LAD após gravidez

Conheça os detalhes por trás da impressionante manutenção da Lipo LAD da Virgínia Fonseca mesmo após duas gestações

Em um mundo onde o corpo é constantemente moldado e transformado, a empresária e influenciadora digital Virgínia Fonseca tem sido um exemplo de como a manutenção de resultados estéticos pode ir além das mudanças naturais da vida. Com uma história que envolve uma Lipo LAD (Lipoaspiração de Alta Definição) realizada há quase dois anos na clínica JK Estética Avançada, Virgínia surpreende ao revelar como manteve sua silhueta mesmo após duas gestações.

Dr. Anderson Rodrigues

O responsável por elucidar os mistérios por trás desse caso é o Dr. Anderson Rodrigues (CRM-SP 187564), membro da equipe médica da clínica. Em uma entrevista exclusiva, Dr. Rodrigues compartilhou os detalhes sobre como Virgínia Fonseca conseguiu manter os resultados da Lipo LAD mesmo após engravidar.

Bioestimuladores de colágeno podem ter contribuído para a impressionante manutenção da Lipo LAD de Virgínia Fonseca

“Quando Virgínia procurou a clínica em 2020 para realizar a cirurgia, ela já tinha um estilo de vida saudável. Praticava atividades físicas regularmente e mantinha uma alimentação regrada”, explicou o médico. Essa base sólida, segundo ele, foi fundamental para a preservação dos resultados.

No entanto, o segredo não para por aí. Dr. Rodrigues destacou que a influenciadora sempre realizou procedimentos de manutenção com bioestimuladores de colágeno, o que contribuiu para a saúde e elasticidade da pele.

Mas o ponto crucial foi a combinação entre os procedimentos realizados e as tecnologias utilizadas no intraoperatório. “A Lipo LAD da Virgínia, feita em agosto de 2020, coincidiu com sua gravidez. As técnicas e equipamentos que empregamos ajudaram a retração da pele, evitando a flacidez pós-gestação e permitindo uma recuperação mais rápida e com maior produção de colágeno”, ressaltou o médico.

O caso de Virgínia Fonseca é um exemplo de como a abordagem personalizada, a combinação de procedimentos e a utilização de tecnologias avançadas podem fazer a diferença na manutenção de resultados estéticos em situações desafiadoras como a gestação. Com uma equipe médica qualificada e uma paciente comprometida, é possível enfrentar as mudanças naturais do corpo de forma bem-sucedida.