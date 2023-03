Seen São Paulo traz opções de pratos ideais para comemorar o Dia Internacional Sem Carne

Neste ano, a data ainda coincide com a já consolidada “Segunda Sem Carne”, campanha criada para reduzir o consumo de proteína animal, que faz um reforço para o consumo consciente.

No dia 20 de março é promovido o Dia Internacional Sem Carne, criado para aumentar a conscientização sobre os benefícios éticos, ambientais e de saúde de viver sem carne e crueldade com os animais. Existem diferentes motivos para a participação do movimento e a popularidade por uma alimentação mais plant-based cresce a cada vez mais.

O Seen São Paulo apresenta ainda um ambiente descontraído que se conecta com a cidade através da vista deslumbrante. Créditos: Divulgação

Acompanhando a tendência de mercado e atendendo à demanda de produtos à base de plantas, o Seen São Paulo traz em seu renomado menu uma diversidade de pratos veganos. Elaborados pela Chef Gizely Rocha, as receitas foram pensadas para estimular o paladar, onde tanto veganos quanto não-veganos irão desfrutar de uma experiência gastronômica.

Para uma entrada saborosa está o Avocado Garden, toast montada com pão de fermentação natural, avocado, mix de brotos, tomate sweet grape e raspas de limão siciliano. Já entre os pratos principais estão o Mac Cheese, um delicioso rigattoni ao molho cremoso de castanha de caju, farofa de castanha e cogumelo Portobello e folhas de mostarda, e o Cacio Pepe, preparado com espaguete vegano, ao molho cremoso de castanha de caju, pimenta preta, pasta de azeitona verde, azeitonas desidratadas e folha de mostrada.

No Seen São Paulo, os clientes também poderão se deliciar no sushi bar, comandado pelo chef Fernando Sant’anna, oferecendo o que há de melhor na culinária japonesa contemporânea, incluindo opções vegetarianas especialmente elaboradas para complementar a experiência. Os destaques vão para o Nigiri de Palmito, com molho de gengibre, e o Veggie Roll, feito com cenoura, pepino japonês e cebola roxa confitada.

Os pratos veggies do Seen São Paulo procuram incluir as PANC, plantas alimentícias não convencionais muito utilizadas na área do plant-based. Elas possuem alto valor nutricional e são ideais para tornar o cardápio ainda mais saudável e sustentável.

Com conceito assinado pelo chefpreneur Olivier da Costa, o restaurante apresenta ainda um ambiente descontraído que se conecta com a cidade através da vista deslumbrante. Aliado à sua coquetelaria artesanal, liderado pelo head bartender Heitor Marin, e à boa música, o Seen surpreende sempre seu diverso — e exigente — público.