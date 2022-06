Se rir já era: Depois de sucesso na TV Globo, Gkay apresenta programa de comédia na Prime Video

A comediante e influenciadora Gkay será coapresentadora da Segunda Temporada da Série de Comédia Brasileira Original Amazon ao lado de Tom Cavalcante

Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, conquistou fãs em todo Brasil com seu humor irreverente e criativo. Mas claro que o seu sucesso foi além disso. A paraíbana que tem sua própria coleção de roupas e também arrasou como participante do quadro “Dança dos famosos” no programa Domingão da TV Globo, apresentado por Luciano Huck, comemora agora mais uma conquista na carreira.

Da Paraíba para o mundo: Prime Video anuncia Gkay como apresentadora de programa de comédia

O Prime Video anunciou hoje a coapresentadora da segunda temporada da série de comédia brasileira Original Amazon LOL: Se Rir, Já Era. A atriz Gkay será a parceira de Tom Cavalcante na apresentação do programa, que a cada temporada contará com uma nova coapresentadora. A temporada contará com dez novos participantes representando diversos estilos de comédia ao longo de seis episódios de 30 minutos cada, competindo para manter a seriedade enquanto simultaneamente tentam fazer seus oponentes rirem.

A nova temporada de LOL: Se Rir, Já Era! será produzida por Claudia Alves, Leonardo Lessa Lopes e Daniela Busoli da Formata Produções. A direção é de Vasco Hormaeche e Pedro Antonio retorna como showrunner. A série conta também com Fernanda Leite, Daniel Nascimento, Galba Gogóia, Luiz Romano, Beth Moreno, Cecília Bastos, Cíntia Portella, Lívia La Gatto, Patrick Andrade, Pedro Sardaux, Natália Balbino e Victor Ahmar na equipe criativa.

Baseado no formato da série Japonesa Original Amazon Hitoshi Matsumoto Presents Documental, LOL: Se Rir, Já Era! reúne dez dos maiores comediantes brasileiros em uma batalha épica de seis horas onde os participantes precisam manter a cara séria, enquanto tentam fazer seus oponentes rirem. Neste jogo louco e cômico, cada um deles trará surpresas, apresentações especiais e muita diversão para alcançar seu objetivo, com o vencedor levando o prêmio de R$ 350 mil para doar para uma instituição beneficente de sua escolha.