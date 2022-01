Se inspire nos estilos de cabelo que Sydney Salles confeccionou para Pabllo Vittar em seus clipes, confira:

Quem acompanha Pabllo Vittar sabe que ela é completamente apaixonada por cabelos, ela tem uma coleção, a maioria deles foram confeccionados por Sydney

Liso, ondulado, cacheado, longo, colorido… São tantos formatos de cabelos, que é possível até se perder, o melhor é que em meio tantas mudanças não há agressão químicas e nem cortes radicais. A versatilidade das laces ganhou o coração de diversas músicas do Pop como: Kim Kardashian, Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Anitta, Luisa Sonza, Pabllo Vittar, entre outras.

O novo adereço está sendo a nova sensação para aquelas pessoas que arriscam-se em ousar e diversificar os looks com os cabelos. O Hair Design, Sydney Salles é expert em laces, todas suas produções são feitas com fios naturais (cabelos humanos), por isso, fica tão natural quando se é usada, pois, de fato é um cabelo de verdade.

Graças às laces é possível cada dia estar com um tipo de cabelo diferente, mas, quem pensa que é só tirar e colocar e guardar está completamente enganado. ” As laces trazem um poder para quem as usa, como Hair Design, acredito muito em moldar melhores versões e é sobre isso, sabe ? Ser a melhor versão todos os dias, independente do estilo do cabelo. O uso das laces exige tanto cuidado, quanto o nosso próprio cabelo, é necessário lavar, hidratar, secar, pentear e guardar com bastante cuidado.” Afirma o Hair Design

Quem acompanha Pabllo Vittar sabe que ela é completamente apaixonada por cabelos, ela tem uma coleção, a maioria deles foram confeccionados por Sydney. Confira todas as laces em que o Hair Design deu seu nome nos clipes da diva, confira;

Amor que Que

Foto reprodução: Internet

Tímida – Pabllo Vittar feat Thalía

Foto reprodução: Internet / Pabllo Vittar e Thalia

Clima Quente – Pabllo Vittar feat Jerry Smith

Foto reprodução: Internet / Pabllo Vittar e Jerry Smith

Parabéns – Pabllo Vittar feat Psirico

Foto reprodução: internet

Rajadão

Foto reprodução: internet

Frequentemente – Pabllo Vittar feat Chameleo

Foto reproducão internet – Pabllo Vittar e Chameleo

Bandid* – Pabblo Vittar feat Pocah

Foto reprodução internet – Pabblo Vittar e Pocah

Modo Turbo – Luísa Sonza, PAbblo Vittar e Anitta

Foto reprodução: internet

Modo Turbo – Luísa Sonza, PAbblo Vittar e Anitta

Foto reprodução: Internet

Triste com T

Foto reprodução: internet

Zap Zum

Foto reprodução: internet

Bang Bang

