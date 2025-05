SC atrai turistas o ano inteiro e impulsiona investimentos no Litoral Norte.

Com paisagens que vão do litoral às montanhas da serra, Santa Catarina está entre os destinos mais procurados do Brasil e atrai turistas em todas as estações do ano. Apenas entre os meses de janeiro e abril, o estado recebeu quase 500 mil turistas estrangeiros, uma alta de 67,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Secretaria de Estado do Turismo. A diversidade de atrativos que inclui praias, parques temáticos, gastronomia regional, além de atividades náuticas e culturais, atrai diferentes perfis de turistas e mantém o movimento mesmo fora da alta temporada. Para acompanhar essa demanda, novos empreendimentos voltados ao lazer avançam no estado e reforçam o protagonismo de Santa Catarina como referência nacional em turismo multitemporal.

Cidades do litoral norte catarinense como Penha, avançam no setor turístico e ampliam sua relevância no mapa do lazer nacional. Em 2024, a cidade que é sede do maior parque temático da América Latina, ficou entre os 10 destinos mais procurados para as férias de inverno na plataforma Airbnb. Localizado a poucos minutos do Beto Carrero World, a construção do Amazon Parques & Resorts, primeiro complexo turístico e hoteleiro do mundo com temática amazônica, reforça o potencial imobiliário da região e tem chamado a atenção de investidores que buscam uma ‘’casa de férias’’. Com infraestrutura de alto padrão, o resort contará com mais de 20 mil m² de área construída e será administrado pela norte-americana Wyndham Hotels & Resorts, maior rede de franquias hoteleiras do mundo.

A expansão do turismo impulsiona o crescimento da multipropriedade e posiciona o modelo entre as principais apostas do mercado imobiliário voltado ao lazer. O relatório “Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedades no Brasil”, da Caio Calfat Real Estate Consulting, aponta Santa Catarina como líder nacional, com o maior salto entre todas as regiões. Entre 2023 e 2024, o estado registrou um crescimento de 58,1% no Valor Geral de Vendas (VGV) potencial.

“Santa Catarina vive um momento único no turismo nacional, com números que reforçam o posicionamento do estado como polo turístico. Penha em especial, já se destaca como um destino estratégico, além de abrigar grandes atrativos, como o Beto Carrero World, a cidade reúne atributos que dialogam com o que oferecemos no Amazon Parques & Resorts, natureza, valorização imobiliária e um público cada vez mais interessado em qualidade de vida. O modelo de multipropriedade se encaixa perfeitamente, pois democratiza o acesso a empreendimentos de alto padrão e cria oportunidades sólidas de investimento em destinos com potencial”, comenta Roberto Kwon, CEO do Amazon Parques & Resorts.

Eventos náuticos em Penha

Além das belezas naturais, a cidade vem ampliando sua vocação turística com uma agenda crescente de eventos esportivos, gastronômicos e culturais. Um dos destaques é a Regata Praia Alegre, que será realizada no sábado (31) e marca a quinta etapa do ranking norte-catarinense de vela. Com percurso montado em frente à praia no formato barla-sota — percurso com duas pernas principais, uma contra o vento (bolina) e outra a favor (popa), com um ponto de chegada. A disputa deve reunir entre 25 e 50 embarcações e até 75 velejadores, com participação de classes como Laser, Dingue, Ibis, Hobie Cat 14 e 16, SuperCat 17, Tormando e Flash 135. Aberto ao público, o evento reforça o potencial náutico da região e integra um circuito que prevê dez regatas ao longo do ano.

