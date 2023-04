SBT e Sony Pictures lançam “Câmera Escondida” aterrorizante baseada no filme de terror “O Exorcista do Papa”

Filme chega ao Brasil nesta semana e a pegadinha será lançada, no domingo (9), nas plataformas digitais do SBT e, no dia 16 de abril, exibida no “Programa Silvio Santos”

O SBT, em parceria com a Sony Pictures, preparou uma nova “Câmera Escondida” que promete assustar muita gente. Baseada no filme “O Exorcista do Papa”, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 6 de abril, a pegadinha será lançada com exclusividade nas plataformas digitais do “Programa Silvio Santos” e das “Câmeras Escondidas”, neste domingo, 9 de abril, à meia-noite.

Ambientada em um castelo real antigo, no interior de São Paulo, a “Câmera Escondida” atraí até o local cuidadores de crianças, contratados através de uma agência

O making of com Aline Serrano será disponibilizado na quarta-feira, 12, e a exibição completa da pegadinha será no dia 16 de abril, no “Programa Silvio Santos”.

O ator Russell Crowe, que interpreta o padre no longa, faz a abertura da pegadinha convidando todos a assistir. A “Câmera Escondida” foi ambientada em um castelo real antigo no interior de São Paulo e tem como alvo cuidadores de crianças, contratados por meio de uma agência, para cuidar de um menino e uma menina. Ao chegarem ao local, a mãe explica que seus filhos estão dormindo, mas que estão tendo muitos pesadelos na nova residência da família.

SBT realiza superprodução de Câmera Escondida baseada no filme “O Exorcista do Papa”

Em determinado momento, um padre entra no quarto, causando estranheza na vítima, e explica que veio ao local a pedido da mãe para rezar, já que todos estão assustados com a nova moradia. Enquanto estão orando, começam os ataques. Primeiro, o menino acorda e voa em direção à parede. Depois, a menina é sugada pela cama e sai possuída do colchão. Em ambos os momentos, diversos efeitos assustadores amedrontam ainda mais as vítimas, como quadros caindo, luz estourando, móveis se movendo e muitos outros.

O elenco conta com Celso Arruda, como padre, Guilherme Rodrigues como o filho Henrique, Kyara Magalhães como a filha Ana, Larice Castro como a filha Ana possuída e Mel Fire, fazendo o papel da mãe.

A “Câmera Escondida” promete ser uma superprodução assustadora e imperdível para os amantes do gênero.