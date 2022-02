SBT e Instagram renovam parceria e estreiam segunda temporada do quadro “CriadoresZyn”, série da “TV ZYN”, canal digital infantojuvenil da emissora

Depois do sucesso da primeira temporada, atração sobre encontros entre estrelas da televisão e criadores de conteúdo da plataforma está de volta

A TV ZYN, canal infantojuvenil do SBT, em parceria com o Instagram, estreia a segunda temporada do “CriadoresZyn” nesta quinta-feira (24), às 18h, no perfil da TV ZYN. Uma série que irá promover um encontro quinzenal entre o elenco jovem da emissora e novos criadores de conteúdo do Instagram.

Com o objetivo de apresentar e dar ainda mais visibilidade para a nova geração de criadores de conteúdo da plataforma, promovendo o intercâmbio de jovens com os principais ídolos adolescentes, a parceria entre Instagram e SBT possibilitou um grande sucesso da atração na primeira temporada, atingindo quase um milhão de visualizações no perfil oficial da TV ZYN, com os episódios e Reels.

Os conhecimentos de cada ator da TV e os criadores da internet promovem uma troca de diversão e informação. O projeto traz uma dupla para recriar as tendências mais quentes do Instagram, interagir em jogos e brincadeiras e mostrar todos os talentos das duas linguagens de diferentes plataformas.

Do lado dos ídolos teen da emissora, participam da segunda temporada nomes como Nicholas Torres (@nicholas_torres), Julia Olliver (@jujuolliver), Bel Moreira (@bel_moreira), Rafaela Ferreira (@ferreirarafaela), Felipe Costa (@_felipe.costaa), além do produtor de conteúdo Kevem Marley (@kevemarley), talentos que também caminham entre gravações nos estúdios e gravações de trends para o Reels, criando temas que cativam o público jovem e ainda conseguem levar a audiência de uma tela para outra.

Do lado dos criadores de conteúdo, que estão crescendo dentro do Instagram e mostrando como é que se bomba na plataforma, nomes como Barbara Coura (@barbaracoura), Thais Midori (@midorithais) e Jess (@jessoficial) também participam.

O primeiro episódio é comandado pela atriz Julia Olliver (@jujuolliver), e a criadora Sarah Oliveira (@eusaholiveira) compartilhando o que mais sabem fazer, recriando challenges icônicos de moda e beleza no Reels.

Conheça os talentos desta nova temporada:

Bel Moreira:

Bel Moreira

Excêntrica, a atriz e cantora Bel Moreira desperta o público através de suas fotos criativas e vídeos no Instagram, onde conta com 2,7 seguidores. Ela coleciona personagens marcantes, não somente na televisão brasileira como no cinema. Em “Poliana Moça”, Bel Moreira dá a vida à “Raquel”.

Bel defende que o projeto da TV ZYN é uma ótima oportunidade para quem está começando no meio de criação de conteúdo: “Eu acho uma maneira muito legal de se sentir impulsionado, de se sentir apoiado por plataformas grandes, podendo te dar um bom suporte, além de te conectar com pessoas que talvez você não conheceria inicialmente, ou até conhecer pessoas que você é fã, então, eu acho que essa parte é muito legal nos ‘CriadoresZyn’”.

Bel Moreira e Felipe Costa (Fotos: Gabriel Cardoso/SBT)

Felipe Costa:

Felipe Costa



Mais conhecido por seu personagem “Beto” em “A Fantástica Máquina de Sonhos”, websérie exibida pelo SBT, o ator-mirim Felipe Costa impressiona a todos com sua personalidade e talento. Apesar de pouca idade ,Felipe participou de diversas peças teatrais como “Billy Elliot”, onde foi o protagonista.

O garoto de 13 anos de idade é o mais novo do elenco desta temporada dos “CriadoresZyn” e fala da importância das novas gerações criarem conteúdos com a supervisão dos pais: “Se isso for do seu interesse, acho que quando mais cedo começar melhor, mas sempre com a supervisão dos pais, porque a internet pode ser algo perigoso, então, mesmo com todos os seguidores, com pessoas que te protegem, sempre tem pessoas com segundas intenções, mas sempre com a supervisão dos pais e você gostando de fazer aquilo que faz você chega em qualquer lugar”.

Julia Olliver:

Julia Olliver



Atriz e influencer Julia Olliver encanta seus 4,2 milhões de seguidores com seu carisma em seus vídeos do Instagram. Interpretou a personagem “Pata” no remake da novela “Chiquititas” (2013-2015). A influencer produz conteúdo sobre seu dia a dia, além de atrair o público com sua voz em covers musicais.

Julia é o primeiro talento desta temporada, ela inaugura o projeto e conta como foi a gravação com os criadores: “Foi muito legal, eu conheci duas criadoras de conteúdos muito incríveis e foi muito bom conhecer um pouco mais delas. Tem toda essa questão de gravação remota que a gente está fazendo agora, mas mesmo assim a gente consegue se conectar com a pessoa e foi uma experiência muito gostosa”.

Júlia Olliver e Kevem Marley (Fotos: Gabriel Cardoso/SBT)

Kevem Marley:

Kevem Marley

Intenso em todos os projetos, Kevem Marley descreve as expressões artísticas como libertação. Através de seu bom humor, ele grava vídeos animados sobre “A Saga da Poliana- O Filme”. Nesse trabalho, Kevem interpreta oito personagens diferentes, reafirmando o seu talento como ator ao público.

Mesmo criando vídeos com pegadas cômicas, Kevem acha que nem sempre é um caminho simples apostar na comédia. “Eu acredito que não fácil, eu não acho um meio fácil, porque você tem que entrar com todas suas forças para fazer outras as pessoas sorrirem, outras pessoas felizes, e isso é muito difícil, mas quando a gente ama o que faz, quando a gente faz com vontade, dá certo”, declara o jovem.

Rafaela Ferreira:

Rafaela Ferreira

Atriz, influencer e youtuber, Rafaela Ferreira coleciona trabalhos na televisão e no teatro, além de ter feito diversos projetos como educadora. Participou da novela “As Aventuras de Poliana”, com sua personagem “Nanci” e agora está de volta na segunda fase em “Poliana Moça”. Em 2021, chegou a receber o 15° Prêmio APTR – Melhor Espetáculo Inédito Editado, pela peça “Sigo de volta”. Ativa no combate a gordofobia, a atriz conta com 1,7 milhões de seguidores em seu Instagram.

“Eu espero que seja muito legal, muito divertido poder participar desse projeto. É uma oportunidade incrível de ter mais espaço, de ter mais visibilidade, então a gente fica ansiosa para esse momento chegar. A equipe é muito legal e essa cumplicidade é muito importante na hora da gente gravar. Eu acho que vai ser um momento muito divertido”, revela Rafaela com suas expectativas.

Rafaela Ferreira e Nicholas Torres (Fotos: Gabriel Cardoso/SBT)

Nicholas Torres

Nicholas Torres

Formado recentemente em Propaganda e Marketing, o eterno “Jaime” de “Carrossel” também é ator, cantor e dublador. Mesmo com pouca idade, conquistou trabalhos memoráveis na televisão brasileira. Também lançou seu primeiro single, no Spotify, em 2018, conquistando muitos fãs ao redor do Brasil.

“O público pode esperar uma parceria incrível entre a TV ZYN e o Instagram, a gente está conhecendo uma galera animal, uns criadores de conteúdos incríveis, eu estou muito na expectativa, eu não gravei a minha entrevista ainda, não sei quem eu vou conversar, mas tenho certeza que vão ser criadores ótimos e vai ser muito bacana ter esse contato com o pessoal, saber da história deles, saber da vida deles. Então, o pessoal pode esperar bastante conteúdo bacana, engraçado, divertido, com bastante entretenimento”, compartilha Nicholas sobre o que o público pode aguardar desta nova temporada.

O primeiro episódio de “CriadoresZyn” estreia quinta-feira (24), às 18h, no perfil da TVZYN no Instagram.