Saúde mental em dia: Marcos Pereta desenvolve método para tratamento emocional

O especialista em saúde mental criou a Neuropsicoterapia Ortomolecular, que tem foco no cuidado da mente e do corpo ao mesmo tempo

Diante de tantos problemas do dia a dia e sobrecarregados de notícias ruins, é nítida a dificuldade da população pra manter a saúde mental estável. Uma das alternativas para é buscar, junto à especialistas, um tratamento efetivo e apoio para saber lidar com tudo que temos vivido.

O especialista defende que o ser humano é integrado e que a saúde tem um contexto sistêmico

Marcos Pereta, profissional especialista em saúde mental, desenvolveu um método chamado Neuropsicoterapia Ortomolecular, que tem como foco o tratamento da mente e do corpo ao mesmo tempo. “Busco junto ao paciente, desde o início, investigar e identificar todos os desajustes presentes na bioquímica e no emocional que podem gerar os desconfortos e as dores no dia a dia”, explica Pereta.

Conheça método que pode auxiliar saúde física e mental ao mesmo tempo

Ele conta que o ser humano é integrado e que a saúde tem um contexto mais amplo e sistêmico, sendo assim, um corpo adoecido, adoece a mente, e o caminho inverso, também, é verdadeiro. “Você não ‘tira a cabeça para dormir’, correto? Então, nesta relação entre corpo e mente, meu objetivo é estimular o autoconhecimento verdadeiro, em um processo que envolve a avaliação e a identificação das questões físicas e emocionais, ao mesmo tempo. Assim, posso desvendar as reais causas responsáveis pelos inúmeros transtornos e desequilíbrios emocionais e psiquiátricos, avaliando e tratando, também, qualquer desajuste bioquímico (físico), pois ninguém pode afirmar ter a excelência em saúde mental se o corpo físico está adoecido”, esclarece Pereta.

Marcos Pereta, especialista em saúde mental, cria o “Neuropsicoterapia Ortomolecular”, entenda como funciona

Marcos comentou, ainda, que o tratamento é feito em etapas semanais, iniciando pela descoberta dos problemas.

“A abordagem inicial, na primeira semana, é voltada para uma investigação profunda da bioquímica do paciente, por meio de uma anamnese minuciosa, do rastreio metabólico, do rastreio de neurotransmissores, da interpretação dos exames de sangue e da utilização de tecnologias importadas para avaliação do perfil de frequência de todos os sistemas, órgãos e células. Depois, o paciente recebe todas as recomendações terapêuticas, que envolvem as formulações farmacêuticas, o programa alimentar pautado pela nutrigenética e as indicações dos manejos e comportamentos diários necessários para o reequilíbrio da saúde integral”, relata.

Contudo, se o paciente precisar de tratamento semanal, Marcos Pereta começa o uso da tecnologia de eletro-frequência, que envia estímulos para todos os órgãos do corpo, inclusive, para o cérebro.

“E se identificar que esse tratamento também exige um trabalho terapêutico intensivo no aspecto emocional e mental, começo, simultaneamente ao tratamento bioquímico, as investigações de todos os elementos e experiências que possam ter relação com as dificuldades emocionais, mentais e/ou psiquiátricas”, conclui.