Saúde global em risco: especialistas se reúnem para discutir a hesitação vacinal

Renomados profissionais das áreas de imunização, infectologia, direito, biologia e psiquiatria debatem estratégias para combater a desinformação e aumentar a adesão às vacinas

Renomados especialistas de diversas áreas estarão reunidos nesta sexta-feira e sábado em São Paulo para debater um dos principais desafios globais à saúde: a hesitação vacinal.

Dra. Natalia Pasternak, bióloga

Organizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pelo Instituto Questão e Ciência, o evento contará com a presença de especialistas em imunizações, infectologia, direito, biologia e psiquiatria, que discutirão as causas e consequências desse fenômeno, bem como estratégias para combater a desinformação e aumentar a adesão às vacinas.

A hesitação vacinal é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma das dez principais ameaças globais à saúde. A falta de confiança nas vacinas e a propagação de informações falsas têm levado muitas pessoas a atrasar ou recusar as vacinas, mesmo quando disponíveis nos postos de vacinação. O evento também discutirá a pandemia de informações, desinformação em vacinas, desafios na cobertura vacinal, atualizações sobre as vacinas contra a COVID-19 em pediatria, doença psicogênica epidêmica pós-vacinal, responsabilidade médica e os direitos da criança e do adolescente.

Desinformação e hesitação vacinal são tema de encontro de especialistas em São Paulo

Entre os palestrantes estarão renomados profissionais, como a Dra. Natalia Pasternak, bióloga, divulgadora científica e presidente do ICQ; Renato Kfouri, membro da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização do Programa Nacional de Imunizações, da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações do Estado de São Paulo e vice-presidente da SBIm; e Marco Aurélio Sáfadi, pediatra, diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e presidente do DC de Infectologia da SBP, entre outros.

Durante o evento, os palestrantes estarão à disposição para entrevistas, que podem ser agendadas por meio da assessoria de imprensa por telefone ou e-mail. A discussão sobre a hesitação vacinal é de extrema importância para garantir a proteção de toda a população, especialmente das crianças e adolescentes, que estão mais vulneráveis a doenças infecciosas.

Serviço:

Pauta: Hesitação vacinal: o que o pediatra precisa saber?

Data: 31 de março e 1º de abril

Local: Hotel Grand Mercure Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Realização: Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Instituto de Questão e Ciência (ICQ)