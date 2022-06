Saúde e oportunidades de trabalho: Drogaria São Paulo expande sua atuação no país e inaugura quatro lojas em Cuiabá   

Com a chegada no Mato Grosso, bandeira cria mais de cinquenta oportunidades de emprego diretas e em diferentes áreas

A Drogaria São Paulo, que pertence ao Grupo DPSP – também responsável pela rede Drogarias Pacheco, chega em junho em Cuiabá, no Mato Grosso. Ao todo, serão quatro novas lojas da marca inauguradas em 2022 na região, sendo as três primeiras com previsão para junho. Todas as unidades foram projetadas para atender as necessidades dos cuiabanos, oferecendo maior comodidade e conveniência para aqueles que estão em busca de orientação farmacêutica, medicamentos, dermocosméticos e produtos de higiene e beleza, além de itens de marca exclusiva da rede.

As novas lojas contarão com amplo estacionamento e farmacêuticos em tempo integral. As drogarias irão integrar o dia a dia dos cuiabanos, que encontrarão suporte especializado e serviços farmacêuticos. Além disso, moradores num raio de 1 quilômetro de qualquer uma dessas quatro unidades terão a conveniência de adquirir os produtos por meio do WhatsApp.

Drogaria São Paulo chega em Mato Grosso

Jonas Laurindvicius, CEO do Grupo DPSP, divide suas expectativas com as inaugurações. “Estamos muito animados com a chegada da Drogaria São Paulo em mais um Estado brasileiro. Esse movimento reforça a nossa posição como um dos principais players do varejo farmacêutico”, afirma.

Para Jonas, a oportunidade de levar aos cuiabanos uma marca tão tradicional e reconhecida por sua excelência, aproxima o cuidado com a saúde e estreita ainda mais a relação de confiança com os clientes. “Fazemos questão de manter os clientes no centro do nosso negócio, sendo assim, garantir que eles encontrem em nossas lojas a melhor solução para aquilo que precisam é o que nos motiva”, completa.

“Preparamos lojas lindas e com uma estrutura completa”, afirma Daisy Gosta, gerente regional de operações do grupo DPSP

Daisy Tosta Martins, Gerente Regional de Operações do Grupo DPSP, explica que Mato Grosso reúne as características necessárias para contemplar a região nesse processo de expansão qualificada do Grupo. “Preparamos lojas lindas e com uma estrutura completa para atender com todo o conforto e conveniência as necessidades de saúde e bem-estar dos nossos clientes. Ao visitar qualquer uma de nossas unidades, os cuiabanos irão encontrar orientação adequada nos balcões, farmacêuticos altamente preparados para esse papel consultivo, além de serviços essenciais para a manutenção da saúde. Oferecer mais do que medicamentos faz parte da nossa proposta de valor e é um dos nossos objetivos com a nossa chegada na praça”, conclui.