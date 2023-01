SAÚDE: Conheça os cuidados necessários para cuidar da voz em períodos com baixa umidade do ar

Hospital Paulista dá dicas para manter hidratação das cordas vocais

Você sabia que as duas pregas vocais são revestidas por uma mucosa que precisa estar hidratada para vibrar melhor e produzir um som mais confortável e limpo? Com a baixa umidade do ar, a garganta fica ressecada, podendo gerar rouquidão, falta de ar e até dificuldade para engolir. O problema se torna ainda mais grave quando a voz é usada como instrumento de trabalho.

Mantenha sempre a hidratação das cordas vocais

Conforme o otorrinolaringologista do Hospital Paulista Alexandre Minoru Enoki, a hidratação das pregas vocais não é imediata após a ingestão de água. “As cordas vocais ficam na laringe, que faz parte do sistema respiratório, ou seja, por lá, só passa ar. Com isso, a água que bebemos demora cerca de uma hora para chegar aos tecidos do corpo, dentre eles a mucosa, por meio do processo de absorção sistêmica”, ressalta.

O otorrinolaringologista do Hospital Paulista Alexandre Minoru Enoki

O especialista afirma que, dessa forma, a hidratação ao longo do dia é recomendada para que as estruturas responsáveis pela produção da voz estejam sempre lubrificadas, com boas condições de mobilidade das pregas vocais.

“A recomendação é beber, em média, oito copos de água distribuídos ao longo do dia, dando pequenos goles durante as atividades de rotina, principalmente nos intervalos de exercícios físicos ou quando se utiliza a voz como instrumento de trabalho”, reitera.

Segundo Dr. Enoki, o hábito de carregar uma garrafa de água e utilizar aplicativos de celular para avisar que é preciso beber água é muito saudável e indicado.

Dentre os fatores que podem prejudicar a hidratação das cordas vocais estão ar-condicionado (muito utilizado durante o verão), ventilador, cigarro, álcool e alimentação inadequada. “Precisamos beber água como remédio. Quem carrega a água, sempre se lembra de beber.”

O médico destaca que uma boa hidratação tende a equilibrar também a pressão sanguínea, o fluxo renal e o fluxo pulmonar, diminuindo o muco.

“É muito comum as pessoas pigarrearem quando estão com problemas de voz e, naquele movimento, fazerem um ‘puxa e encolhe’ de toda a musculatura da prega vocal. É uma agressão e, com o passar dos anos, esse movimento pode causar lesões nas fibras e musculaturas das cordas vocais, podendo surgir nódulos ou pólipos”, explica.

Além da ingestão de água, Dr. Enoki informa que, para evitar o ressecamento das pregas vocais, é recomendado utilizar umidificadores de ar, manter a casa limpa e os ambientes fechados umedecidos, principalmente na hora de dormir, usar soro fisiológico para lavar olhos e nariz, evitar falar alto em ambientes ruidosos e repouso vocal.

Se os sintomas de ressecamento das cordas vocais permanecerem por mais de 15 dias, o especialista finaliza exaltando a necessidade de buscar auxílio médico.