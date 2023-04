Saúde acima do lucro: Núcleo Alma oferece tratamentos personalizados e menos invasivos

Clínica de especialidades apresentou um crescimento de 10% no volume de atendimento durante o ano de 2022

Com o objetivo de priorizar a saúde dos pacientes, em vez do lucro, o Núcleo Alma tem se destacado no cenário da saúde brasileira. Em um contexto em que a cultura imposta pelo mercado muitas vezes coloca o faturamento acima da qualidade de atendimento e da saúde dos pacientes, a clínica surge como uma alternativa.

A Núcleo Alma foi criada com o objetivo de tornar os pacientes saudáveis de novo

Fundada com a missão de curar seus pacientes, em vez de mantê-los em procedimentos desnecessários apenas para aumentar o número de atendimentos, o Núcleo Alma tem como base o tratamento personalizado e menos invasivo. A clínica entende que a saúde é um bem precioso que deve ser tratado com o máximo cuidado e atenção, e por isso luta por um serviço mais assertivo, orientando seus pacientes sobre como cuidar de sua própria saúde.

A abordagem holística, individual e personalizada da Núcleo Alma possibilita a criação de hábitos de vida mais saudáveis. Com alta tecnologia, como o laboratório de biomecânica e raio-x digital, a clínica se destaca pela capacidade de diagnosticar profundamente seus pacientes. Em 2022, a clínica adquiriu o laboratório de biomecânica, o que trouxe ainda mais tecnologia e eficiência nos procedimentos.

Além disso, a clínica expandiu suas especialidades e agora oferece fisioterapia pélvica, que ajuda diversas mulheres, principalmente durante o período de gestação, além de homens com prostatismo e disfunção erétil.

Para o Dr. Luís Eduardo Pollon, sócio do Núcleo Alma, “uma clínica de saúde deve oferecer mais personalização aos pacientes, trazendo métodos menos invasivos e desnecessários, além de entregar uma melhor qualidade de vida para as pessoas”.

A Núcleo Alma entende que a saúde é um bem precioso e, portanto, deve ser tratada com o máximo cuidado e atenção

Apesar de priorizar a qualidade de vida dos pacientes, a clínica obteve um faturamento de R$ 3 milhões em 2022, com um aumento de 10% no volume de atendimentos. Mesmo buscando reduzir ao máximo o número de tratamentos e procedimentos nos pacientes, a Núcleo Alma mostrou que é possível obter bons resultados com um atendimento personalizado e menos invasivo.

A clínica oferece ainda alta tecnologia de diagnóstico com o laboratório de biomecânica, raio-x digital e a consulta multidisciplinar (médico e fisioterapeuta juntos na mesma consulta). Além disso, oferece consulta médica com ortopedistas, estética facial e corporal, quiropraxia, consultoria alimentar, tratamento com pediasuit/bobath e fisioterapias pélvica, traumato-ortopédica, neurológica, dermato funcional, ATM e RPG.

Para aqueles que desejam conhecer mais sobre cada especialidade, basta acessar o site da Núcleo Alma. Com um atendimento personalizado e menos invasivo, a clínica se destaca como uma alternativa para aqueles que buscam cuidar da saúde de forma integral e eficiente.