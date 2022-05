Saúde à flor da pele: Adriana Vilarinho, dermatologista renomada, lança livro sobre autocuidado além da estética

Na obra, a especialista aponta como os hábitos alimentares e até mesmo as emoções impactam o maior órgão do corpo humano

O que é ter uma pele bonita? Para Adriana Vilarinho, uma das dermatologistas mais conceituadas do país, é ter uma pele saudável. Em Saúde à flor da pele, lançamento da Editora Planeta, a médica explica que, para isso, não basta ter uma rotina de cuidados, como limpeza, hidratação e nutrição. Para garantir a saúde do maior órgão do corpo humano, é necessário também prestar atenção aos hábitos, à alimentação, às emoções e ao ambiente ao redor.

Livro “Saúde à flor da pele” tem prefácio de Padre Fábio de Melo

Com prefácio do Padre Fábio de Melo e organização da jornalista Lúcia Helena de Oliveira, a publicação aborda a pele de maneira integral, trazendo a relação com fatores internos e externos e detalhes das particularidades de diferentes pacientes: desde uma grávida que está à espera do bebê até uma pessoa que está em tratamento contra um câncer.

“ter uma pele bonita é ter uma pele saudável”, defende Adriana Vilarinho em seu livro

Segundo a autora, a dermatologia é uma espécie de ponto de encontro de todas as outras especialidades. “Ela é capaz de anunciar diversas questões, desde horas de sono mal dormidas até as consequências de uma mudança climática, que nos expõem mais ao efeito do sol. Por enquanto, quero apenas que você se sensibilize e perceba a sua pele como o reflexo de tudo o que você é, faz e vive”, afirma Adriana..

O insta dela é fechado, pedi mais fotos pra assessora. Se conseguir melhores, te envio

A médica se preocupa em trazer uma linguagem acessível na obra, sempre atenta à viabilidade dos cuidados com a pele no dia a dia. Adriana mostra ao público que, mais do que comprar cremes caros ou ter rotinas que exigem muitas etapas, é importante manter um cuidado básico, porém sempre constante. “A constância, aliás, é o maior segredo nos cuidados com a pele”, conclui..