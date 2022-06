Sarah Fonseca se junta a 6 cantores para lançar o single “Maldita Lembrança”, do projeto Orange Session 01

A música chaga no dia 24 de junho em todas as plataformas digitais.

Sarah Fonseca mostrou um novo lado para os seus fãs; A influencer está em um incrível projeto musical chamado Orange Session 01, que reuniu a influenciadora com os cantores Rominho, Dieguinho. Gamadinho, Dartanhã, NAAN e John Gloria, na canção “Maldita Lembrança”, lançado nessa sexta-feira, 24 de junho.

Sarah Fonseca mostrou um novo lado para os seus fãs

“O projeto surgiu da vontade de dar oportunidade a pessoas que tem talento, mas ainda não tem reconhecimento. Quem me apresentou o projeto foi o John Gloria, que produziu a música que vamos lançar dia 24 de junho chamada “Maldita Lembrança”. Ele me contou que sempre teve vontade de ajudar artistas independentes e assim conseguiu com apoio de algumas pessoas iniciar a Orange Records. Acredito que essa música seja apenas o começo”, revelou Sarah.

Ouça a música: https://musicpro.live/s/1963627756721

A música traz John Gloria como produtor e os demais artistas como compositores e cantores. A parte de Sarah foi composta por John e Dartanhã, através de um poema escrito pela influenciadora.

A parte de Sarah foi composta por John e Dartanhã, através de um poema escrito pela influenciadora.

Além de mostrar sua voz para todo mundo, Sarah aproveitou para também falar de assuntos muito importante. Na letra da música podemos ver que alguns pontos altos da vida da influenciadora e empresária. A carioca cita sua marca de acessórios, a Sr. Biju, e também não pode deixar de fora seu bordão “Tô muito gata hoje”. Em outra parte da letra, Sarah também joga uma provocação para as pessoas que não acreditaram na mulher preta esforçada que ela é com o verso “Nunca acreditou, agora morde as costas”.

Rominho | @oromiinho

Dieguinho | @dieguinhocantor

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gamadinho | @gamadinho

Dartanhã | @dartanhaa

Sarah Fonseca | @sarahafonseca

NAAN | @falanaan

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

John Gloria | @johngloo

Orange Records | @orangerecordsbr