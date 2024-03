São Paulo Torna-se Epicentro da Pesquisa Clínica com Parceria Internacional

Em um movimento sem precedentes na história da medicina e da educação brasileira, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, localizado no coração de São Paulo, anuncia uma parceria revolucionária com a Harvard T.H. Chan School of Public Health, uma das mais prestigiadas instituições acadêmicas dos Estados Unidos. Este acordo pioneiro visa estabelecer um novo padrão em treinamento e excelência em pesquisa clínica, abrindo caminhos para estudantes e profissionais de saúde do Brasil e de todo o mundo.

A partir do dia 28 de março de 2024, o curso de Princípios e Práticas em Pesquisa Clínica (PPCR) será oferecido como uma ponte entre teoria e prática clínica, cobrindo desde fundamentos até as mais avançadas técnicas em ensaios clínicos. Com duração de 10 meses, o programa visa não apenas a formação de profissionais capacitados mas também a criação de uma rede global de pesquisadores, fomentando a colaboração internacional em projetos de pesquisa.

O curso será disponibilizado por meio de uma plataforma digital, permitindo que alunos brasileiros e de diversas partes do mundo interajam, troquem experiências e participem de fóruns de discussão semanais. Uma novidade para este ano é a opção de acesso remoto às aulas, o que promove uma interação ainda mais estreita com os professores e especialistas da Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Dr. Icaro Boszczowski, diretor de Educação e Práticas Médicas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, destaca a importância da iniciativa: “Este programa é uma oportunidade única tanto para novatos quanto para veteranos na pesquisa clínica. Oferecemos um treinamento que abrange desde o básico até o mais avançado, preparando nossos alunos para desafios reais na gestão, análise e divulgação de ensaios clínicos.”

Essa parceria entre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a Harvard T.H. Chan School of Public Health representa um marco importante para o avanço da pesquisa clínica no Brasil e no mundo. É uma demonstração clara de como a colaboração internacional pode levar a inovações significativas na saúde, oferecendo esperança e novas possibilidades para pacientes ao redor do globo.