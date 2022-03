São Paulo sedia seletiva do Campeonato Mundial de Aviãozinho de Papel

Capital paulista se torna ‘pista para pousos e decolagens’ do Red Bull Paper Wings

Com pista liberada para pousos e decolagens, os estudantes brasileiros já ligam as turbinas da imaginação e separam os equipamentos necessários para alçar voo na sexta edição do maior torneio mundial de aviãozinho de papel, o Red Bull Paper Wings.

De volta após três anos e com mais de 60 nações na disputa, a competição, respaldada pela Paper Aircraft Association, desafia os universitários de todo o mundo em três categorias. Com inscrições abertas, os paulistas podem se cadastrar nas classificatórias visando a etapa nacional.

Sem cockpit, motores e trem de pouso, os estudantes apenas precisam dar asas à imaginação por meio de uma folha de papel e habilidades de dobradura. Em 2022, os universitários podem decolar em três modalidades: Maior Tempo de Voo, Maior Distância e Acrobacias, sendo esta última 100% online e via TikTok.

A Universidade São Judas Tadeu será a pista para os competidores de São Paulo. Os eventos acontecerão nos dias 24 e 25 de março. Para efetuar a inscrição na seletiva, basta acessar o site – https://paperwings.redbull.com/global-en/event/411 e https://paperwings.redbull.com/global-en/event/412 para as seletivas do dia 24 e 25, respectivamente – e concluir o cadastro. As vagas são limitadas devido aos protocolos sanitários. Estudantes de outras instituições também podem participar do evento.

Nesta primeira fase, os estudantes serão separados em quatro qualificatórias. Os dois melhores pilotos das categorias ‘Maior Distância’ e ‘Maior Tempo de Voo’ de cada uma das classificatórias garantem vaga para a etapa nacional, que será disputada em Abril. Na grande decisão, além do título brasileiro, os vencedores carimbam passaporte visando à disputa da etapa mundial do Red Bull Paper Wings. O vencedor da categoria Acrobacias será anunciado na mesma data.

“A sensação de participar do evento é inenarrável. É uma imensidão de culturas, línguas, formas e jeitos de pensar. Tudo em um mesmo lugar. Há muito acolhimento. O sentimento é muito maior do que apenas uma competição, há um clima diferente e único. Todos nós já éramos campeões nacionais, por isso, a interação foi mais especial. E ficar entre os 10 melhores é incrível. Contudo, acredito que o fato de estar na Áustria e vivenciar essa experiência já é a maior vitória”, afirma Heitor Souza, estudante de Agronomia da UFMT, que ficou em sétimo lugar no ranking mundial na categoria ‘Maior Distância’, em 2019.

Categorias

Aviõezinhos com área maior e asas mais largas ou os mais compactos e finos. Cada modalidade do Red Bull Paper Wings requer atributos específicos com dobraduras visando ao ajuste ideal da aerodinâmica da aeronave movida à criatividade e energia individual. Em 2022, serão três categorias especiais:

Maior distância: O vencedor desta categoria é o participante cujo avião de papel percorrer o maior trajeto, ou seja, a maior distância entre a decolagem e o ponto de chegada.

Maior tempo de voo: O vencedor desta categoria é o participante cujo avião de papel permanecer por mais tempo no ar.

Acrobacia: O participante grava um vídeo mostrando suas habilidades lançando um avião de papel com muita criatividade e originalidade, posta em seu perfil aberto ao público no TikTok, marca @redbull e adiciona as #Brasil e #redbullpaperwings. Os vídeos serão submetidos a um painel de jurados brasileiros, que vão considerar engajamento, performance do voo e criatividade para definir quem ficará com o título.